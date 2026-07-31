ČNB založila sekci pro AI. Vlivem nasazování umělé inteligence už se také propouštělo

Česká národní banka (ČNB) opět potvrdila, že chce více využívat umělou inteligenci, respektive velké jazykové modely a technologie kolem nich. V rámci tamní sekce informatiky vzniká nový odbor pro AI. Povede ho Janis Aliapulios, dosavadní poradce bankovní rady ČNB pověřený koordinací aktivit inovačního hubu ČNB Lab. Cílem odboru je urychlit zavádění nástrojů postavených na AI a strojovém učení.
Jak Lupa informovala, AI v ČNB výrazně propaguje guvernér Aleš Michl a jeho spolupracovníci. ČNB například v roce 2025 otestovala Grok a OpenAI na prognózy inflace. AI také pomohla odbavit nápor žádostí podle regulace MiCA. ČNB si rovněž koupila vlastní servery s výkonnými grafickými kartami Nvidia. Seznam akvitiv ČNB v AI je zde.
“ČNB se rozvoji a využití umělé inteligence věnuje dlouhodobě, dosud však šlo o aktivity rozvíjené napříč několika útvary. Nový odbor tyto kapacity sjednotí do jednoho týmu, který bude koordinovat implementaci AI napříč jednotlivými útvary, volit směr dalšího rozvoje, přizpůsobovat mu AI architekturu a usilovat o širší praktické využití AI s měřitelnými přínosy,” shrnula národní banka.
“Bude také zastřešovat implementaci AI po koordinační i procesní stránce a definovat její priority, mimo jiné s ohledem na zachování nejvyšší míry ochrany zpracovávaných dat a požadavků na bezpečnost. Ve spolupráci s technickými, bezpečnostními a projektovými experty sekce informatiky a se zástupci dalších sekcí ČNB pak bude prosazovat a realizovat konkrétní řešení. Odbor vznikne přeskupením stávajících kapacit ČNB a nebude znamenat nárůst celkového počtu pracovních míst,” doplnila ČNB.
Aleš Michl nedávno o AI mluvil v rozhovoru na webu ČNB. Na otázku, na co se AI v bance používá či bude používat, odpověděl, že “uklidit barák, uklidit procesy v instituci.”
To mělo vliv i na snižování stavů: “My už jsme pět procent lidí propustili, ale ne proto, že by byli špatní. Já si jich moc vážím. My jsme je propustili, protože jde dělat naši práci produktivněji. Zároveň jsme ale dali neomezený budget na kyberbezpečnost a technologie, do kterých teď masivně investujeme. Zaměstnanci tak dostanou tu nejmodernější techniku a musí pilně pracovat, abychom doručili vám, veřejnosti, nízkou inflaci a postavili banku na AI.”