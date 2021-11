Šéf Twitteru Jack Dorsey v čele firmy končí, novým ředitelem je Parag Agrawal [AKTUALIZACE]

Twitter absolvoval nečekané střídání na postu výkonného ředitele. Spoluzakladatel služby Jack Dorsey má ve funkci skončit. S odvoláním na nejmenované zdroje to napsal server CNBC, firma to posléze oficiálně potvrdila.

Pětačtyřicetiletý Dorsey momentálně kromě Twitteru působí také jako výkonný šéf platební firmy Square.

AKTUALIZACE 16:50 – Twitter zprávu potvrdil v oficiálním vyjádření. Dorsey podle něj končí s okamžitou platností. „Rozhodl jsem se z Twitteru odejít, protože věřím, že je firma připravena pokračovat bez svých zakladatelů,“ zdůvodnil změnu.

Novým výkonným šéfem Twitteru (a členem jeho představenstva) se stal Parag Agrawal. Ve firmě pracuje od roku 2011 a od roku 2017 působí ve funkci technického ředitele.

Dorsey zůstane členem představenstva nejméně do roku 2022, kdy mu vyprší mandát. Novým předsedou představenstva se stal Bret Taylor.

Na svém twitterovém účtu o svém odchodu informoval také sám Dorsey:

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl