CNN Prima News má novou grafiku a chce vysvětlovat, co se děje

Autor: TV Prima

Soukromá zpravodajská stanice CNN Prima News používá od neděle 18. února nové znělky, upravila také vzhled studia. Grafické změny vznikaly ve spolupráci s americkou CNN několik měsíců.





„Hlavním cílem bylo vedle zatraktivnění obsahu upravit zejména vizuální pojetí zpravodajství s důrazem na to, jak vysvětlit složitá zpravodajská témata co nejjednodušší cestou tak, aby se v nich diváci co nejrychleji zorientovali,“ uvedla televize Prima v tiskové zprávě.





Šéfredaktor zpravodajství Tomáš Vojáček k tomu dodal: „Dlouhodobě říkáme, že ve vysílání CNN Prima News nechceme pouze stroze konstatovat, co se děje, ale chceme vysvětlovat divákům, proč se to děje, a hlavně – jak to ovlivní jejich životy.“

Nový grafický koncept vychází ze stylu volebních speciálů vysílaných v loňském roce.

„V našich projekcích v novém grafickém designu CNN Prima News jsme přešli na plnoformátové využití LED obrazovky, což znamená, že grafika nyní pokrývá celou plochu pro maximálně působivou prezentaci. Současně jsme zavedli světlejší barevnou paletu, která zlepšuje čitelnost a přispívá k celkové přístupnosti a srozumitelnosti prezentovaného obsahu,“ řekl vedoucí grafického oddělení Petr Závorka.

Studio je také vizuálně rozděleno na denní a noční část.

Večerní Hlavní zprávy nově uvádějí 3D hodiny odpočítávající poslední sekundy před začátkem relace v 18:55. Motiv hodin se pak objevuje jako předěl také v úvodním přehledu zpráv.

Průběžné Zprávy během dne mají znělku s výrazným logem CNN, které v sobě skrývá miniatury zpráv z domova i celého světa. V nové znělce Sportu jsou hlavními symboly míč a puk jako odkaz na nejpopulárnější sporty v naší zemi. Počasí uvádí znělka s virtuální průhlednou kostkou, v níž se střídají živly.

„Nabízíme zpravodajství určené českým divákům, reflektující jejich potřeby a témata, která ovlivňují jejich každodenní život, ale jsou zasazena do globálního kontextu za použití nejmodernějších postupů, které pravidelně diskutujeme s kolegy ze CNN,“ podotkl Tomáš Vojáček. Grafické inovace se objeví i v řadě speciálních vysílání v rámci letošního supervolebního roku.

Průměrná celodenní sledovanost CNN Prima News v lednu 2024 byla 1,96 % v cílové skupině 15+, veřejnoprávní ČT24 ve stejném období dosahovala podílu 3,77 % (zdroj: ATO – Nielsen).