 »  CNN Prima News odvysílá 15 velkých pořadů denně

Filip Rožánek

Na start zpravodajské stanice CNN Prima News v Česku dohlíží zkušený britský novinář Tim Lister. „Za poslední rok jsem tu pomáhal budovat celou strukturu budoucí CNN Prima News – celý projekt zorganizovat. Doporučoval jsem, jaký typ zaměstnanců na jaký typ pracovních pozic najmout, pomáhal jsem s nastavením technické stránky projektu a zpravodajských systémů, které jsou k hladkému běhu stanice zapotřebí,“ vysvětluje v rozhovoru pro web Info.cz.

„Většina novinářů a producentů na Primě je zvyklá dělat jeden velký pořad denně, hlavní večerní zprávy, a k tomu několik menších pořadů během dne. Se startem CNN Prima News ale malé show skončí a oni budou dělat patnáct velkých pořadů každý den,“ přiblížil chystanou proměnu zpravodajství soukromé televize.

Úkolem poradců ze CNN je dohlédnout ve společném projektu na dodržování hodnot mezinárodní zpravodajské stanice. „Jde mi o naprostou přesnost a upřímně, raději budu mít nějakou zprávu později, ale fakticky správně, než abych ji publikoval jako první, ale s chybami,“ avizuje Lister.

Zároveň odmítl, že by se mělo zpravodajství dělat jako v dobách šéfky Jitky Obzinové. Ta mimo jiné reportérům nařizovala, aby migraci popisovali jako hrozbu. „Nyní se dostávají do nového prostředí s novými hodnotami. V CNN by nikdo něco takového neřekl, a ani by to zkrátka nefungovalo. A nebude to tak fungovat ani nyní,“ zdůraznil britský poradce.

Oproti veřejnoprávní ČT24 chce CNN Prima News vsadit na zpravodajství prostřednictvím lidských příběhů. Složité problémy, jako například rekordní sucho, tedy mají být ilustrované pomocí starostí konkrétních lidí.