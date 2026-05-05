CNN Prima News po šesti letech vysílání zvýšila sledovanost na 2,73 procenta

Filip Rožánek
Dnes
Christiane Amanpour a Petr Pavel Autor: CNN Prima News
Americká novinářka Christiane Amanpourová při rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem pro CNN International

Zpravodajská stanice skupiny Prima za uplynulý rok dosáhla v cílové skupině diváků starších 15 let celodenního podílu na sledovanosti 2,73 procenta. Stala se díky tomu nejrychleji rostoucí televizí na českém trhu. Televizní vysílání společně s webem a sociálními sítěmi podle Primy měsíčně osloví v průměru přibližně osm milionů diváků a uživatelů.

Stanice vysílá od 3. května 2020, data o sledovanosti zveřejnila u příležitosti šestého výročí existence. V cílové skupině 15+ meziročně vzrostl celodenní podíl o 0,64 procentního bodu, v obchodní cílové skupině 18–69 let stanice dosáhla podílu dvou procent.

Nejvyšší divácký zásah za poslední rok zaznamenalo předvolební a volební vysílání ke sněmovním volbám v říjnu 2025. Volební vysílání oslovilo v televizi a na internetových platformách více než 6,7 milionu diváků a předvolební superduel kandidátů na premiéra zasáhl 5,3 milionu diváků. Podle stanice šlo o nejsledovanější politickou debatu roku. Jako zásah se označují alespoň tři minuty souvislého sledování pořadu.

Letošní parlamentní volby v Maďarsku sledovaly napříč platformami CNN Prima News více než dva miliony diváků a uživatelů. Celodenní podíl televizní stanice v den voleb dosáhl 4,16 procenta v cílové skupině 15+. Pravidelný diskusní pořad Partie Terezie Tománkové podle dat Primy oslovuje v televizi a online přes milion lidí týdně.

Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Tomáš Vojáček uvedl, že stanice dosáhla nejvyššího diváckého zásahu mezi tuzemskými televizemi rovněž u dvou letošních speciálů věnovaných pilotované misi Artemis II.

V digitálním prostředí překročila profilová stránka CNN Prima News na Facebooku 500 tisíc sledujících. Účet na Instagramu má přes 260 tisíc sledujících a kanál na YouTube více než 240 tisíc odběratelů. V září a říjnu, tedy v období podzimní volební kampaně, dosáhly sociální sítě stanice měsíčně více než 300 milionů zobrazení. Web CNNPrima.cz o volebním víkendu zaznamenal 5,1 milionu zobrazení a 2,2 milionu zhlédnutí videí.

K šestému výročí uspořádala stanice konferenci Money Money Money, jejímž hostem byla americká novinářka Christiane Amanpourová. Její rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem převzala i americká CNN International. Zástupce CNN International Walid Chamak při této příležitosti označil partnerství s CNN Prima News za jednu z nejúspěšnějších zahraničních spoluprací CNN.

V nadcházejících měsících se redakce zaměří na pokrytí podzimních komunálních a senátních voleb, podrobný vysílací plán hodlá představit ještě před letními prázdninami. Ve spolupráci s CNN International připravuje také zpravodajství k 250. výročí vzniku Spojených států a k listopadovým midterm volbám. Šéfredaktor online redakce Josef Šťastna mezi prioritami pro nejbližší období zmínil rozvoj práce s umělou inteligencí a tvorbu obsahu pro nejmladší publikum, které informace přijímá především prostřednictvím krátkých vertikálních videí na Instagramu a TikToku.

Veřejnoprávní stanice ČT24 dosahovala v loňském roce průměrného podílu na sledovanosti 4,62 procenta diváků starších 15 let. V březnu letošního roku byl její průměrný celodenní podíl na sledovanosti 5,37 procenta diváků starších 15 let.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

