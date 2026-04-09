CNN Prima News připravuje volební speciál k maďarským parlamentním volbám

Zpravodajská stanice CNN Prima News odvysílá v neděli 12. dubna speciál věnovaný maďarským parlamentním volbám. Přímé přenosy z Maďarska a Slovenska doplní komentáře exprezidenta Miloše Zemana či bývalých premiérů Petra Fialy a Petra Nečase.
Speciální vysílání začne v neděli 12. dubna v 19.45 po Hlavních zprávách. Moderovat ho budou Terezie Tománková, Petr Suchoň a Petr Převrátil. Z Maďarska a sousedního Slovenska budou průběh voleb a nálady veřejnosti sledovat tři reportérské štáby.
Maďarské volby patří k nejsledovanějším zahraničním událostem roku v českém kontextu. Dosavadní premiér Viktor Orbán usiluje o potvrzení své šestnáctileté vlády, jeho kampaně staví na tématech suverenity a stability. Hlavním vyzyvatelem je Péter Magyar, který prosazuje těsnější vazby Maďarska na hlavní proud Evropské unie. Výsledek může výrazně ovlivnit směřování EU i budoucnost spolupráce ve visegrádské skupině.
Mezi hosty volebního studia budou vedle Zemana, Fialy a Nečase také bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský, Cyril Svoboda a Lubomír Zaorálek.
Formát pořadu má kopírovat osvědčený model z českých parlamentních voleb. Terezie Tománková povede rozhovory s hosty, Petr Suchoň bude analyzovat data na interaktivní obrazovce a Petr Převrátil zajišťovat průběžnou analýzu výsledků s přepočty na zisk poslaneckých křesel v jednotlivých obvodech.
Maďarsko volí 199 poslanců do parlamentu, 106 v jednomandátových obvodech a 93 z celostátní kandidátky. Volební místnosti se otevřou v neděli v 6.00 a zavřou v 19.00. První průběžné výsledky by se měly začít objevovat krátce po uzavření volebních místností.