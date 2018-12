 »  Co k jídlu, Olympiáda, volby, Ledecká a Mercury dominují letošnímu vyhledávání

Karel Wolf

Co připravit k jídlu, Ledecká, Marie Terezie, Avicii, Bohemian Rhapsody, Halloween i prezidentské volby, to byly ve zkratce nejhledanější letošní dotazy na českém Googlu. Prostor ale dostalo i About You, nebo GDPR.

Společnost Google každý rok zveřejňuje žebříčky nejpopulárnějších výrazů, které čeští uživatelé v končícím roce hledali prostřednictvím jejího vyhledávače. Nejpopulárnější výrazy pak většinou poměrně přesně odrážejí, jak lidé vnímají význam jednotlivých událostí a občas také odhaluje překvapivé trendy ve společnosti.

Žebříčku letos v ČR vévodily zimní olympijské hry v Pchjončchangu s hokejem a Ester Ledeckou. Češi letos také mimořádně často zadávali do vyhledávacího formuláře i jméno habsburské panovnice Marie Terezie, mohl za to dvoudílný výpravný snímek České televize. Excentrický vstup na trh a následné problémy módního e-shopu About You na český trh se postaraly o čtvrtý nejvyhledávanější výraz a první pětku uzavírá úmrtí DJe Aviciiho.

Trendy roku

1. Hokej olympiáda

2. Ester Ledecká

3. Marie Terezie

4. About you

5. Avicii

6. Bohemian Rhapsody

7. Zatmění měsíce

8. Stan Lee

9. Jiří Drahoš

10. Freddie Mercury

Události roku

1. Prezidentské volby

2. MS v hokeji

3. Olympiáda

4. MS ve fotbale

5. Tour de France

6. Robinsonův ostrov

7. SuperStar

8. Velká pardubická

9. Wimbledon

10. Eurovision

Místní osobnosti

1. Ester Ledecká

2. Marie Terezie

3. Jiří Drahoš

4. Miloš Zeman

5. Pavel Fischer

6. Světlana Witowská

7. Kazma

8. Mikoláš Josef

9. Marek Hilšer

10. Eva Burešová

Světové osobnosti

1. Freddie Mercury

2. Meghan Markle

3. Sylvester Stallone

4. Ed Sheeran

5. Demi Lovato

6. Rami Malek

7. Marcus & Martinus

8. Princ Harry

9. Conor McGregor

10. Lindsey Vonn

Úmrtí

1. Avicii

2. Stan Lee

3. Stephen Hawking

4. XXXTentacion

5. Jakub Zedníček

6. Miloš Forman

7. Mac Miller

8. Anthony Bourdain

9. Aretha Franklin

10. Vlastimil Bedrna

Co…?

1. Co k jídlu?

2. Co jíst při průjmu?

3. Co v Praze?

4. Co na bolest v krku?

5. Co s rajčaty?

6. Co do porodnice?

7. Co k Valentýnu pro muže?

8. Co s sebou na dovolenou?

9. Co jsou kešky?

10. Co je GDPR?

Kdy…?

1. Kdy je Halloween?

2. Kdy jede Ledecká?

3. Kdy se mění čas?

4. Kdy si udělat těhotenský test?

5. Kdy podat daňové přiznání?

6. Kdy do důchodu?

7. Kdy je Valentýn?

8. Kdy má svátek Karel?

9. Do kdy platí dálniční známka 2017?

10. Kdy jsou Velikonoce?

Jak…?

1. Jak naladit

2. Jak vyrobit sliz

3. Jak vyplnit daňové přiznání

4. Jak volit prezidenta

5. Jak zhubnout břicho

6. Jak vyndat klíště

7. Jak vyplnit přihlášku na střední školu

8. Jak volili vaši sousedé

9. Jak uvázat kravatu

10. Jak zhubnout stehna

Recepty

1. Cuketa

2. Tiramisu

3. Muffiny

4. Cheesecake

5. Beránek

6. Aperol

7. Lasagne

8. Mazanec

9. Čočka

10. Tatarák