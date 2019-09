 »  Co máme v digitalizaci prosazovat v EU? Vláda se ptá českých firem v dotazníku

Jan Sedlák

Stát po veřejných dotaznících, které mají pomoci zlepšit aktivity v budování domácího připojení k internetu a stavění kapacit v umělé inteligenci, přichází s dalším průzkumem.

Úřad vlády tentokrát v rámci Digitálního Česka žádá firmy působící v ČR, aby skrze online dotazník daly vědět, co jim nevyhovuje v současném přístupu k digitální ekonomice v Evropské unii a co by v budoucnosti na unijní úrovni mělo být prosazováno více.

„V nadcházejících měsících bude jmenována nová Evropská komise, jedna ze stěžejních institucí Evropské unie, která navrhuje celounijní legislativu. V této souvislosti připravuje Česká republika národní priority, které bude prosazovat při sestavování programu nové Evropské komise pro její pětiletý mandát. Tento dotazník se zaměřuje na oblast digitalizace ekonomiky. Je určen firmám, které se specificky zabývají inovacemi v digitální oblasti (např. vývojem softwaru a mobilních aplikací, analýzou velkých dat, online obchodováním – e-commerce, kybernetickou bezpečností atd.), a také společnostem, které podstupují proces digitální transformace (např. zavádí robotizaci a automatizaci do výrobního procesu, využívají internet věcí, 3D tisk, prvky umělé inteligence, či jakékoliv jiné moderní digitální systémy ve výrobě či v poskytování zboží a služeb),“ popisuje vláda.

„Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaká soukromý sektor vnímá pozitiva a překážky pro podnikání na vnitřním trhu EU právě v souvislosti s digitalizací ekonomiky. Vaše odpovědi poskytnou důležitou zpětnou vazbou a pomohou sestavit priority České republiky tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám českých firem. Dotazník sestavil a dále využije Úřad vlády ČR,“ dodává úřad.