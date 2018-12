 »  ČR není připravená na AI a práce je nahraditelná, říká studie vlády o AI

Jan Sedlák

Úřad vlády zveřejnil studii nazvanou Výzkum potenciálu umělé inteligence v ČR. Autoři z Technologického centra Akademie věd, FEL ČVUT a Ústavu statutu a práva Akademie věd zkoumali tři základní pilíře: možnosti technologického rozvoje AI, očekávané ekonomické dopady a právně-etický rozvoj AI.

„ČR patří mezi země s největším očekávaným dopadem automatizace a technologií využívajících AI, a to zejména v oblastech jako je výroba, maloobchod, velkoobchod, zdravotnictví a sociální služby, výuka a stavebnictví. Přitom lze očekávat, že automatizace bude mít v ČR větší vliv na zaměstnanost a pracovní místa (což souvisí s vysokým podílem manuální automatizovatelné práce), zatímco v jiných zemích bude ovlivňovat spíše produktivitu práce, bezpečnost a kvalitu,“ uvádí studie.

„ČR však nemá pro zavádění technologií AI příliš dobré výchozí podmínky. Většina domácích firem se nachází na konci hodnotových řetězců (GVC) nebo je pod zahraniční kontrolou, a lze tedy předpokládat, že kontrolu nad zaváděním inovací budou mít zahraniční centrály,“ varuje dokument.

Studie také říká, že lze v horizontu do pěti let očekávat, že technologie budou v 11 procent povolání schopny nahradit více než 50 procent dovedností požadované pro výkon povolání a v horizontu 30 let pak automatizace dokáže nahradit více než 50 procent dovedností v naprosté většině současných povolání.

Základní shrnutí výsledků studie naleznete zde (PDF). Detailněji to pak rozebírají tři dokumenty: Analýza pozice ČR v oblasti technologického rozvoje umělé inteligence, Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR a Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejich aplikací v ČR (vše v PDF).