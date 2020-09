ČR spustila mezinárodní databázi o bezpečném 5G, Pompeo Česko označil za lídra

Česká republika vytvořila mezinárodní databázi postupů a informací o tom, jak zabezpečit přicházející mobilní 5G sítě. Projekt pojmenovaný Prague 5G Repository byl oficiálně odstartován v rámci druhého ročníku konference The Prague 5G Security Conference. Ta se letos konala online a zúčastnilo se jí přes 1100 hostů ze Spojených států, Jižní Koreji, Austrálie, Velké Británie a řady dalších zemí.

Spuštění Prague 5G Repository navazuje na dokument The Prague Proposals (Pražské návrhy), jenž byl vyslán do světa v loňském roce. “Pražské návrhy pomohly zvýšit povědomí o bezpečnosti 5G mezi vrcholnými představiteli řady zemí,” uvedl na letošní akci ředitel Národní agentury pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka. Dokument například podpořila Sněmovna reprezentantů USA a tvoří základ evropského 5G bezpečnostního toolboxu.

Pražský repozitář slouží jako centrální místo, v němž jednotlivé země sdílí materiály a best practices, které kolem bezpečnosti sítí páté generace mají. Česko přispělo svými postupy o hodnocení rizik a ochraně kybernetických cílů. Repozitář má obsahovat konkrétní kroky, jak bezpečnost 5G řešit.

“Prague 5G Repository je de facto sdílená virtuální knihovna, do níž mohou jednotlivé státy vkládat své příspěvky, jimiž mohou být nástroje, opatření, legislativa, strategie, rámce a další podobné materiály,” vysvětluje Řehka.

Pompeo: Česko je lídr

Na letošní konferenci vystoupil také americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který dlouhodobě apeluje na spojenecké země, aby se vyhnuly budování 5G sítí na čínských technologiích. V proslovu označil Českou republiku za lídra v 5G bezpečnosti a v boji proti “komunistickým čínským technologiím.” USA v minulosti kladně přijaly jak Pražské návrhy, tak předchozí varování NÚKIBu vůči Huawei a ZTE.

Pompeo rovněž připomněl americkou iniciativu Clean Networks (Čisté sítě). To mají být ty sítě, kde není žádný čínský element. Dle amerického šéfa diplomacie se k hnutí připojilo přes třicet zemí. USA dříve do Čistých sítí zařadily i Česko, není však jasné, podle jakého klíče. Když Pompeo v srpnu dorazil na oficiální návštěvu do Prahy, vláda Andreje Babiše s ním odmítla podepsat připravené memorandum o spolupráci.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se ve svém přednesu také nepřímo vyhradila proti Číně. “Měli bychom se vyhnout tomu, abychom byli závislí na vysoce rizikových dodavatelích,” uvedla.

Pražská konference se opět konala za zavřenými dveřmi bez přístupu veřejnosti nebo novinářů. Účastnili se jí bezpečnostní složky, odborníci na kyberbezpečnost, operátoři a podobně. Nebyli na ní pozváni dodavatelé 5G technologií, a to ani ti mimočínští. Objevit by se měli na další tuzemské konferenci, které ještě na letošek chystá ministerstvo průmyslu a obchodu a další akcí NÚKIBu.

Čeští operátoři v minulosti přístup NÚKIBu, ČTÚ nebo ministerstva průmyslu kritizovali. Vadilo jim, že stát o bezpečnosti 5G s trhem špatně komunikuje. Sněmovní podvýbor pro ICT proto vydal usnesení, že se situaci musí změnit.

Huawei mezitím pracuje na svých aktivitách a snaží se v českých mobilních sítích udržet. Advokátní kanceláří Toman & Partners si například nechala zpracovat studii o 138 stránkách, která řeší právní aspekty budování 5G s ohledem na bezpečnost.