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ČRA mají parťáka pro chystanou českou AI gigafactory. Španělé mohou poskytnout 1,2 miliardy a software

Jan Sedlák
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ČRA a Multiverse Computing Autor: ČRA
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České Radiokomunikace (ČRA) podepsaly strategickou dohodu se španělskou firmou Multiverse Computing. Cílem je pomoci k životu jedné z evropských AI gigatováren (velkých datacenter s grafickými kartami), o níž má Česká republika skrze ČRA a stát zájem.

Multiverse Computing patří mezi nejvýraznější evropské hráče v AI. Startup doposud od investorů vybral 250 milionů dolarů a jedná o dalším kolem s objemem 500 milionů dolarů. To by Multiverse ocenilo na 1,5 miliardy dolarů. ČRA mají firmě poskytnout výpočetní sílu a zároveň využít její AI software.

“Součástí memoranda je deklarace Multiverse Computing o úmyslu nasmlouvat v rámci české AI gigafactory kapacitu až 30 MW příkonu v průběhu několika let a v závislosti na dostupné kapacitě a vstoupit do projektu kapitálovou investicí až do výše 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Multiverse by se tak současně stal jedním ze strategických partnerů a poskytovatelů suverénní AI softwarové vrstvy pro AI gigafactory,” uvedly ČRA.

Tuzemská AI gigafactory by mohla stát až desítky miliard korun. Jakmile Evropská komise vypíše podmínky, Česko se chce o tento projekt ucházet. Vláda minulý týden schválila podporu, takže projekt má zelenou.

Multiverse Computing vyvíjí software pro chod umělé inteligence. Jde například o kompresi modelů nebo kvantovou optimalizaci, čehož by ČRA chtěly využít při budování své AI platformy. “Je to velké posílení našich kompetencí,” řekl Lupě Jan Kavalírek, který má v ČRA vyjednávání kolem AI gigafactory na starost.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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