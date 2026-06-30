ČRA mají parťáka pro chystanou českou AI gigafactory. Španělé mohou poskytnout 1,2 miliardy a software

České Radiokomunikace (ČRA) podepsaly strategickou dohodu se španělskou firmou Multiverse Computing. Cílem je pomoci k životu jedné z evropských AI gigatováren (velkých datacenter s grafickými kartami), o níž má Česká republika skrze ČRA a stát zájem.
Multiverse Computing patří mezi nejvýraznější evropské hráče v AI. Startup doposud od investorů vybral 250 milionů dolarů a jedná o dalším kolem s objemem 500 milionů dolarů. To by Multiverse ocenilo na 1,5 miliardy dolarů. ČRA mají firmě poskytnout výpočetní sílu a zároveň využít její AI software.
“Součástí memoranda je deklarace Multiverse Computing o úmyslu nasmlouvat v rámci české AI gigafactory kapacitu až 30 MW příkonu v průběhu několika let a v závislosti na dostupné kapacitě a vstoupit do projektu kapitálovou investicí až do výše 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Multiverse by se tak současně stal jedním ze strategických partnerů a poskytovatelů suverénní AI softwarové vrstvy pro AI gigafactory,” uvedly ČRA.
Tuzemská AI gigafactory by mohla stát až desítky miliard korun. Jakmile Evropská komise vypíše podmínky, Česko se chce o tento projekt ucházet. Vláda minulý týden schválila podporu, takže projekt má zelenou.
Multiverse Computing vyvíjí software pro chod umělé inteligence. Jde například o kompresi modelů nebo kvantovou optimalizaci, čehož by ČRA chtěly využít při budování své AI platformy. “Je to velké posílení našich kompetencí,” řekl Lupě Jan Kavalírek, který má v ČRA vyjednávání kolem AI gigafactory na starost.