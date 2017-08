 »  Credo Ventures si otevřelo pobočku v Silicon Valley. Vede ji Kiska

Jan Beránek

Jeden z nejstarších tuzemských VC fondů přistoupil ke kroku, který jednou musel přijít. Vlastní pobočka v centru technologického dění po delší době přemýšlení nakonec vznikla až letos v létě.

„Zvažovali jsme to už delší dobu, kolegové dokonce pár let. Rozhodnutí ale přišlo loni v říjnu, kdy jsme tu strávili několik týdnů. No a od té doby jsme v podstatě domlouvali víza,“ vysvětluje Andrej Kiska, který bude tuzemský fond v Americe zastupovat.

TIP: Jak investuje Credo Ventures? Projděte si poslední zásahy.

Pro Credo Ventures jako takové se nic nemění, stále se specializuje především na středoevropské startupy. „Chtěli jsme se přestěhovat, abychom byli blíže některý firmám z našeho portfolia, pomáhali jim při získávání peněz a klientů a konečně posílili vazby na středoevropskou komunitu, která tu sídlí,“ dodává Kiska.