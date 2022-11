Crypto.com poslala téměř půl miliardy dolarů na nesprávný účet

Kryptoměnová burza Crypto.com s odstupem několika týdnů přiznává, že omylem poslala 416 milionů dolarů (v podobě 320 000 mincí Etherea) na jiný účet. Později se jí prý podařilo veškerá chybně převedená aktiva dostat zpět. Informuje o tom The Verge.

Šéf Crypto.com Kris Marszalek na Twitteru napsal, že společnost měla sumu poslat na jednu ze svých cold neboli offline peněženek, ale namísto toho je poslala na adresu patřící jejímu firemnímu účtu na Gate.io.

The ETH transfers that generated so much FUD & speculation on Twitter today were made over three weeks ago, on October 21st to https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV.