ČSSD chystá vlastní zákon na regulaci Airbnb a krátkodobých pronájmů

ČSSD se připojila k tažení proti Airbnb, aktuálně připravuje vlastní návrh nového zákona, který by současnou praxi pronajímání celých investičních bytů právě formou krátkodobých pronájmů významně omezil. Serveru Lupa.cz to na dotaz potvrdila mluvčí strany Eva Gregorová.

Vlastní návrh hodlá strana představit veřejnosti do konce července. Do sněmovny by mohl zamířit v září. Samotný návrh ještě nemá finální podobu, ale intenzivně se na něm pracuje, inspiraci čerpá z fungujících řešení v zahraničí.

Někdejší náměstek ministerstva pro místní rozvoj a odborník na družstevnictví Ivan Přikryl, který má ve straně přípravu zákona na starosti k tomu dodává: „Air BnB nepůjde absolutně zakázat, ale rozhodně půjde časově omezit. Klíčová je také absolutní odpovědnost pronajímatele za to, co se tam děje“.

Cílem je zajistit větší klid trvalým nájemníkům a dosáhnout toho, aby bylo možné investiční byty pronajímat formou krátkodobého pronájmu, kterému dlouhodobé bydlení nemůže cenově konkurovat, pouze po kratší část roku (například s limitem 60 dní ročně). Opravdu dlouhodobě by mělo jít pronajímat touto formou typicky například jen část bytu (jednu místnost), což byla ostatně na počátku i původní myšlenka celé platformy. Další věcí je „osvědčit soulad sdílení ekonomiky (v daném případě investičních bytů) s živnostenským zákonem“.

Airbnb dlouhodobě leží v krku také pražskému magistrátu, který v čele s radní Hanu Marvanovou využil koronavirové pandemie k prosazení již delší dobu připravovaných legislativních změn v živnostenském zákoně a zákoně 159/1999 Sb. k omezení podnikání právě v oboru krátkodobých pronájmů.