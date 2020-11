ČSÚ: na internetu letos nakupuje o 15 % lidí více, vůči Evropě jsme ale pod průměrem

Množství lidí, kteří nakupují v Česku přes internet, oproti loňskému roku významně stouplo. V roce 2019 nakupovalo online 39 % české populace, letos to bylo již 54 %. Celkově se ale Češi drží v internetových nákupech pod průměrem Evropské unie. Vyplývá to z reportu ČTÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci za rok 2020.

Meziroční nárůst prodejů přes internet byl ještě v roce 2019 pozvolný a pohyboval se v jednotkách procent, nárůst mezi rokem 2019 a 2020 je ale skokový a celkový počet lidí nakupujících na internetu vzrostl během sledovaného období na 54 %. Podíl vyjadřuje, kolik procent v česku žijících lidí nakoupilo na internetu alespoň jednou po dobu 3 měsíců. Během 12 měsících před dotazováním nakoupilo v ČR přes internet 66 % jednotlivců. Pro srovnání ještě v roce 2005 nakupovala tímto způsobem pouhá 3 % osob.

Nejčastěji na internetu nakupují lidé ve věku 25–34 let, nikdy přes internet z této kategorie nenakoupilo jen 5 % osob. V posledním roce nakoupilo online 91 % osob z dané skupiny a během posledních 3 měsíců 82 %, což představovalo meziroční nárůst o 16 procentních bodů. O druhé místo v nakupování online se dělí nejmladší věková skupina 16–24 let a skupina 35–44 let. V posledním roce nakoupilo 85 % z nejmladší věkové skupiny a 86 % ze skupiny osob ve věku 35–44 let. Tento trend se meziročně příliš nemění, stále také platí, že na internetu nakupují častěji osoby s vyšším vzděláním. Z vysokoškolsky vzdělaných (ve věku 25–64 let) nakoupilo na internetu v posledním roce 92 % osob, v posledních 3 měsících to bylo 83 %. Z osob se základním vzděláním (25–64 let) pak 43 % v posledním roce a v posledních 3 měsících 35 %.

V e-shopech za poslední 3 měsíce nakoupilo 30 % Čechů jednou nebo dvakrát, 40 % osob uvedlo, že nakoupilo 3 až 5 krát, a 30 % uvedlo, že nakoupilo 6 nebo více krát. Meziročně se přitom četnost nákupů zvýšila. Během tří měsíců utratilo 38 % nakupujících v ČR maximálně 2 500 Kč. Necelá polovina (46 %) nakupujících nakoupila za 2 500 až 10 000 Kč. A 18 % utratilo více než 10 000 Kč. Z osob různého věku utrácejí nejvíce osoby ve věku 25–34 let.

V evropském srovnání je nákupní aktivita Čechů na internetu za posledních 12 měsíců

průměrná. V nakupování v posledních 3 měsících Češi spadli dokonce pod evropský průměr a obsadili 18. pozici z 28 srovnávaných zemí. Nejvíce nakupovali na internetu Britové (87 %) a Dánové s (84 %).

Kromě nákupů od prodejců z České republiky, které uskutečnilo 88 % z online nakupujících, si lidé objednávali i zboží ze zahraničí. Zboží či služby přes zahraniční e-shopy si v roce 2020 objednala téměř třetina osob, které nakoupily online.