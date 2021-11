ČSÚ: Za sledování pořadů na internetu platí už 15 procent Čechů

Český statistický úřad zveřejnil nejnovější data o používání internetových služeb v České republice. Ze shromážděných údajů vyplývá, že za sledování filmů a pořadů platí na Netflixu, HBO GO nebo třeba Voyu 15,4 procenta obyvatel starších 16 let, tedy zhruba 1,3 milionu lidí. Loni to bylo 11,6 procenta.

Navzdory nárůstu zájmu není stále popularita placených služeb na našem trhu tak vysoká jako jinde v Evropě. Streamovacím platformám se daří například ve Švédsku, Nizozemsku nebo Dánsku, nadpoloviční podíl mají rovněž ve Finsku či Španělsku. Česko je v tomto ohledu podobné spíše Litvě, Lotyšsku, Slovensku nebo Rumunsku.

Bezplatná videa v nabídce iVysílání České televize nebo například na Streamu sleduje 34 procent lidí. Největší zájem je o videa na YouTube a podobných serverech, kde se na ně dívá 58,2 procenta lidí starších 16 let.

Placené internetové videotéky jsou populární u uživatelů od 16 do 44 let, s věkem zájem klesá. Například ve věkové skupině 65–74 let jde jen o dvě procenta lidí (zatímco služby typu YouTube sleduje 19,4 procenta seniorů).

Nejvíc se ke sledování placeného obsahu hlásí studenti (27,3 procenta), dále ženy v domácnosti (23,8 procenta), pracující (20 procent) a nezaměstnaní (13,6 procenta).

„U placeného streamování hudby došlo k meziročnímu nárůstu z 5 na 7 procent,“ dodává Český statistický úřad.