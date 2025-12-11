Lupa.cz  »  ČT chystá od nového roku změny na obrazovce, Kroužková má být tváří večerního vysílání

ČT chystá od nového roku změny na obrazovce, Kroužková má být tváří večerního vysílání

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká televize, ČT Autor: Karel Choc, Internet Info

Redakce zpravodajství a publicistiky České televize připravuje nové schéma nasazení moderátorů, které by se na obrazovkách ČT24 mělo projevit po začátku nadcházejícího roku. Televize to oznámila ve čtvrtek na sociální síti X. Dodala, že chystané úpravy mají zpřehlednit vysílání pro diváky a pevněji spojit konkrétní tváře s danými pořady a časovými bloky.

Jednou z ústředních postav nového uspořádání má být dlouholetá moderátorka Barbora Kroužková. Management televize aktuálně s Kroužkovou jedná o její nové pozici. Podle oficiálního stanoviska by se měla stát jednou z hlavních osobností večerního vysílání zpravodajského kanálu a také zavedeného diskusního pořadu Interview ČT24. Vedení redakce tento krok zdůvodňuje snahou jednoznačně využít jejích dlouholetých zkušeností a profesních kvalit.

Rada ČT schválila rozpočet i plány do roku 2030, ale požaduje revizi digitálních služeb Přečtěte si také:

Rada ČT schválila rozpočet i plány do roku 2030, ale požaduje revizi digitálních služeb

Plánované změny se však neomezí pouze na tuto moderátorku, ale dotknou se širšího okruhu tváří zpravodajství, přičemž konkrétní podoba nového schématu bude zavedena do praxe v průběhu ledna.

V souvislosti s personálními otázkami televize zároveň reagovala na zprávy o odchodu redaktora zahraničního zpravodajství Lukáše Mathého. ČT podotkla, že Mathé nadále zůstává jejím zaměstnancem. Případné ukončení pracovního poměru je podle vyjádření Kavčích hor plánováno až v dlouhodobějším horizontu, a to na základě vlastního rozhodnutí redaktora. Ten svůj budoucí odchod spojuje s profesním růstem a záměrem vrátit se do sféry školství, kde působil v minulosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Takto vypadá největší čip na světě

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).