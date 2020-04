 »  Česká televize spustila vzdělávací web ČT edu

Filip Rožánek

Česká televize spouští nový web, který pomůže s učením doma i na dálku. Webová stránka ČT edu od dnešního dne nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol. Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat.



Autor: Filip Rožánek ČT edu

„Projekt ČT edu jsme původně připravovali pro učitele, aby na jednom místě našli videa pro doplnění svého výkladu. V této mimořádné situaci, kdy učitelé a žáci čelí náročné výuce na dálku, jsme se ale rozhodli, že ČT edu otevřeme nejen učitelům, ale i rodičům a dětem. A to v co nejkratším možném čase, přestože jsme původně měli projekt ještě několik měsíců vyvíjet. V posledních dnech jsme vlastně nonstop pracovali na tom, abychom první verzi ČT edu nabídli už v dubnu,“ prohlásil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Portál ČT edu je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu. Učitelé tak budou moci i „na dálku“ doplnit svá zadání pro žáky o názorná, výkladová nebo kontextová videa a rodiče a žáci najdou v podobě portálu ČT edu zábavného pomocníka pro domácí školní přípravu i smysluplnou náplň volného času.

Vedoucí projektu je Alžběta Plívová: „Videa pro ČT edu jsme vybírali s téměř padesátkou zkušených učitelů a odborníků. V návaznosti na rámcové vzdělávací programy i učitelskou praxi jsme je pak zpracovávali tak, aby bylo snadné se v nich orientovat. Nyní tak ČT edu nabízí videa pro víc než dvacet předmětů či oblastí a pro asi dvě stovky různých témat. Je to startovní stav a naším plánem je portál do budoucna rozšiřovat nejen o nová videa, nové předměty, jako je třeba matematika, ale i jiné formáty, například pracovní listy.“

Videa mají často stopáž jen několik minut. Krátké formáty odpovídají prvotnímu účelu webu, tedy možnosti zapojit video do práce ve škole, a vycházejí také vstříc zejména mladším žákům, kteří po kratší dobu lépe udrží plnou pozornost. U každého videa mají ale uživatelé i možnost přehrát si pořad celý.

„Vzdělávací programy se sice školu od školy liší a my jsme museli pro potřeby vyhledávání na ČT edu některé věci zjednodušit, v základu však celý projekt vychází z českého kurikula,“ upozorňuje portál.