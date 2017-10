 »  ČT: Pokutu za zveřejnění fotky zloděje na Facebooku by ÚOOÚ dnes už nedal

David Slížek

Ústavní soud nedávno odmítl stížnost na pokutu za neoprávněné zveřejnění fotky člověka, který ukradl elektrické kolo z prodejny ekolo.cz v Praze. Majitel obchodu Jakub Ditrich tak musí uposlechnout předchozí verdikt soudu a musí sankci ve výši 5 tisíc Kč zaplatit.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) teď ale podle České televize (ČT) připouští, že pokud by podnikatel fotku zveřejnil dnes, žádnou pokutu by nedostal. „Za mého vedení úřadu by k tomuto rozhodnutí nedošlo. Za mého působení by pokuta nebyla,“ ujišťuje podle ČT současná předsedkyně ÚOOÚ a bývalá ústavní soudkyně Ivana Janů.

Ditrich dal fotku zloděje na facebookovou stránku v listopadu 2011 poté, co mu dotyčný z prodejny ukradl jedno z kol za asi třicet tisíc Kč. Krádež totiž natočila bezpečnostní kamera. I s pomocí fotografie police pachatele později zatkla a kolo našla v bazaru. ÚOOÚ ale Ditrichově firmě v dubnu 2012 vyměřil pokutu za neoprávněné zveřejnění osobních údajů. Prodejce se odvolal k soudu, který se ho v roce 2015 nejprve zastal. Po kasační stížnosti úřadu se případ posunul k Nejvyššímu správnímu soudu, který dal za pravdu pro změnu ÚOOÚ. Kauza nakonec doputovala až k soudu ústavnímu. A ten letos v září stížnost na pokutu zamítl.

Mluvčí ÚOOÚ ještě před dvěma týdny rozhodnutí obhajoval. Jeho šéfová ale teď zveřejnění fotky považuje podle ČT za přiměřené. „Žádná interpretace zákona nemůže být odtržena od vnímání spravedlnosti ve společnosti. Každý se může přiměřeným způsobem domoci svého práva, pokud bylo zasaženo do zákonem chráněných zájmů,“ říká Janů.

Ditrich se podle ČT chystá podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.