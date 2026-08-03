ČT propočítává dvacetiprocentní úspory ve všech divizích. Stanice rušit nechce

Vedení České televize propočítává krizovou variantu, která má ukázat důsledky dvacetiprocentního snížení nákladů v každé divizi. Nejde ještě o hotový plán plošných škrtů. Generální ředitel Hynek Chudárek současně odmítá, že by televize při případném snížení příjmů zrušila některou ze svých stanic.
Chudárek o zadání pro management mluvil v podcastu Čestmíra Strakatého. Každá divize má spočítat, co by pro zaměstnance a její činnost znamenalo snížení nákladů o 20 procent. „Kdyby to šlo plošně, což nepůjde plošně, ale pro ten výpočet je to nutné,“ upřesnil ředitel. O skutečném rozdělení úspor management dosud nerozhodl.
Výpočty jsou součástí krizových variant, které si od vedení vyžádala Rada České televize na konci června. Podle tehdejšího usnesení má management hledat úspory nejdříve v provozních nákladech. Teprve potom má zvažovat snížení počtu zaměstnanců nebo omezení tvorby. Chudárek připomněl, že krizový rozpočet musí radě předložit během srpna.
Žádnou oblast přitom nepovažuje za zcela nedotknutelnou. Připomněl, že Česká televize není jen zpravodajství. Škrty by se tedy podle něj mohly různou měrou dotknout zpravodajství, sportu, původní tvorby, pořadů pro děti, kultury i dokumentů. Odmítl však řešení založené na úplném zrušení některého televizního kanálu.
Prostor pro úspory zužují už podepsané smlouvy. Za sportovní práva má podle Chudárka Česká televize v letech 2027 až 2031 zaplatit postupně 351, 535, 330, 605 a přibližně 300 milionů korun. Částky se liší podle lichých a sudých roků, podle cyklického konání velkých sportovních událostí (typicky letní a zimní olympijské hry).
„Třeba sportovní práva se nedají zrušit, protože se kupují na dobu pěti, šesti let. Jsou nevypověditelná, protože kdybyste chtěl vypověditelná, budou daleko dražší. Nedají se ani sublicencovat, až na fotbal, který jsme sublicencovali televizi Nova. A ještě máme k tomu závazky, že v řadě případů musíme pořídit přenosy a zavázat se k jejich odvysílání. Vůbec není jednoduché z toho vyskočit, v podstatě to nejde,“ upozornil Hynek Chudárek.
Další dlouhodobé závazky se týkají původní dramatické tvorby. Omezení by proto nejdříve dopadlo na projekty, které už prošly programovým schvalováním, ale televize na ně ještě neuzavřela smlouvy. Chudárek jako příklad uvedl připravovaný rodinný seriál podle scénáře Karla Smyczka, který měl režírovat Karel Janák. ČT jeho přípravu oznámila v květnu, nyní ale podle ředitele zvažuje zrušení projektu.
Šéf České televize zároveň připustil, že od vlády nemá konkrétní příslib, podle něhož by se navržený rozpočet měl zvýšit. „Ne, nemám. Ale jednat musíme,“ odpověděl na přímý dotaz moderátora. Za jediný signál označil veřejná vyjádření politiků, že konečná částka zůstává otevřená.
Vládní návrh počítá pro Českou televizi s příspěvkem 5,74 miliardy korun ročně. Televize vyčíslila skutečný propad proti svým plánům pro rok 2027 na 1,75 miliardy korun. V následujícím roce by se podle jejích propočtů mohl výpadek zvýšit na více než 2,4 miliardy korun.