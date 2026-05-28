ČT uvede talk show, ve které se známých osobností ptají lidé s autismem

Česká televize připravuje pro ČT1 novou talk show Na jednoho. V pořadu budou známé osobnosti zpovídat redaktorky a redaktoři na autistickém spektru. První řada má mít devět dílů a premiéru na podzim 2026.
Mezi hosty se objeví Aňa Geislerová, Josef Maršálek, Jan Cina nebo Leoš Mareš. Osm epizod bude věnováno samostatným rozhovorům s jednou osobností, poslední díl vznikne jako speciál.
Na jednoho vychází z francouzského formátu, který se mezinárodně prodává pod názvem The A Talks. Jeho principem je rozhovor, v němž známému hostovi neklade otázky jeden moderátor, ale skupina tazatelů. Jejich přímý a méně konvenční způsob komunikace má podle tvůrců přinášet otevřenější odpovědi i situace, které by v běžné talk show pravděpodobně nevznikly.
Natáčení jednoho dílu zabere čtyři hodiny. Delší čas má třiceti tazatelům umožnit položit více otázek a nechat rozhovor plynout přirozeněji. Moderátorem české verze bude Erik Čipera, režisérem Jan Bártek. Dramaturgyněmi jsou Kateřina Uhlířová a Tereza Linhartová, výkonnou producentkou Klára Dražanová a kreativní producentkou Lucie Kapounová.
Výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová považuje formát za příležitost ukázat neurodiverzitu mimo obvyklé stereotypy. „Myslím, že největší společenský přesah podobného pořadu je v tom, že umožňuje lidem vidět ženy a muže na autistickém spektru jinak než jen skrze diagnózu nebo stereotypy,“ uvedla. Podle ní může konkrétní televizní situace působit srozumitelněji než klasická osvěta.
Francouzský originál Les Rencontres du Papotin vysílá od roku 2022 veřejnoprávní stanice France 2. Za konceptem stojí režiséři Éric Toledano a Olivier Nakache, autoři filmu Nedotknutelní. Formát navazuje na redakci časopisu Le Papotin, v níž působí lidé na autistickém spektru.
Ukázka z francouzského originálu:
Česká televize uvedla, že adaptace vzniká v době dalšího mezinárodního rozšiřování formátu. Podle jejích údajů se The A Talks aktuálně připravuje také ve Finsku a Belgii a celkově má být adaptován ve 22 zemích. Ve Francii se mezi hosty objevil například prezident Emmanuel Macron.