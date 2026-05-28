Lupa.cz

ČT uvede talk show, ve které se známých osobností ptají lidé s autismem

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Česká televize připravuje pro ČT1 novou talk show Na jednoho. V pořadu budou známé osobnosti zpovídat redaktorky a redaktoři na autistickém spektru. První řada má mít devět dílů a premiéru na podzim 2026.

Mezi hosty se objeví Aňa Geislerová, Josef Maršálek, Jan Cina nebo Leoš Mareš. Osm epizod bude věnováno samostatným rozhovorům s jednou osobností, poslední díl vznikne jako speciál.

Na jednoho vychází z francouzského formátu, který se mezinárodně prodává pod názvem The A Talks. Jeho principem je rozhovor, v němž známému hostovi neklade otázky jeden moderátor, ale skupina tazatelů. Jejich přímý a méně konvenční způsob komunikace má podle tvůrců přinášet otevřenější odpovědi i situace, které by v běžné talk show pravděpodobně nevznikly.

Natáčení jednoho dílu zabere čtyři hodiny. Delší čas má třiceti tazatelům umožnit položit více otázek a nechat rozhovor plynout přirozeněji. Moderátorem české verze bude Erik Čipera, režisérem Jan Bártek. Dramaturgyněmi jsou Kateřina Uhlířová a Tereza Linhartová, výkonnou producentkou Klára Dražanová a kreativní producentkou Lucie Kapounová.

Výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová považuje formát za příležitost ukázat neurodiverzitu mimo obvyklé stereotypy. „Myslím, že největší společenský přesah podobného pořadu je v tom, že umožňuje lidem vidět ženy a muže na autistickém spektru jinak než jen skrze diagnózu nebo stereotypy,“ uvedla. Podle ní může konkrétní televizní situace působit srozumitelněji než klasická osvěta.

Francouzský originál Les Rencontres du Papotin vysílá od roku 2022 veřejnoprávní stanice France 2. Za konceptem stojí režiséři Éric Toledano a Olivier Nakache, autoři filmu Nedotknutelní. Formát navazuje na redakci časopisu Le Papotin, v níž působí lidé na autistickém spektru.

Ukázka z francouzského originálu:

Zdroj: Youtube.com

Česká televize uvedla, že adaptace vzniká v době dalšího mezinárodního rozšiřování formátu. Podle jejích údajů se The A Talks aktuálně připravuje také ve Finsku a Belgii a celkově má být adaptován ve 22 zemích. Ve Francii se mezi hosty objevil například prezident Emmanuel Macron.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).