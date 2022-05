ČT: Vysílači Topolná hrozí demolice, pokud nebude památkou

Ministerstvo kultury rozhoduje o tom, zda prohlásí vysílač v Topolné na Uherskohradišťsku za památku. V takovém případě by nebylo možné ho zlikvidovat. Rozhlasový vysílač je mimo provoz od začátku roku, kdy přestal šířit program Radiožurnálu na dlouhé vlně.

Nyní mu podle České televize hrozí demolice. Problémem je nákladná údržba nepoužívaného vysílače. Podle České televize by jenom výměna lan ke stožárům stála 40 milionů korun. Majitelem vysílače jsou České radiokomunikace.

Část politiků si myslí, že by devět AM vysílačů vypnutých na konci loňského roku měl zachránit stát. Hodily by se pro krizové situace. Senátní výbor pro obranu a bezpečnost začátkem května vyzval vládu, aby zvážila využití vysílačů při mimořádných událostech.

„Internetový provoz v naší zemi je v současnosti ve zvýšené míře vystaven útokům, které směřují mj. na servery České televize nebo Českého rozhlasu, a veřejný prostor navíc zaplavují průmyslově vyráběné dezinformace šířené prostřednictvím sociálních sítí a dalších kanálů. Analogové rozhlasové vysílání může být efektivním záložním řešením pro komunikaci mezi státem a občany v případě mimořádné bezpečnostní situace,“ prohlásili senátoři.

Senátní výbor ve svém usnesení upozornil vládu, že například z vysílače Liblice by bylo možné pokrýt celé území republiky i v případě výpadku elektřiny.