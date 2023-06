ČT1 odvysílá původně webový seriál Pět let

Autor: Česká televize

Desetidílný seriál Pět let, který Česká televize původně natočila jenom pro internetové iVysílání, se kvůli mimořádné popularitě objeví v tradičním programu. Stanice ČT1 ho uvede v sobotu 10. 6. a v neděli 11. 6. v podobě dvoudílné minisérie.





Příběh o rozdílných pohledech dvou vysokoškolských studentů na událost z noci po maturitním večírku ožije po pěti letech poté, co studentka Tereza obviní svého spolužáka ze znásilnění. Její oznámení šokuje nejen spolužáka Davida, ale i jeho rodinu a přátele. David vinu odmítá a propadá panice. Terezina otevřená zpověď se šíří veřejným prostorem. Zraňuje, budí smíšené reakce a navozuje mnoho otázek.





Každý z deseti dílů seriálu Pět let si od jeho nasazení do iVysílání přehrálo více než sto tisíc internetových diváků. Celkový počet započatých přehrání u všech epizod dohromady je téměř 1,4 milionu a seriál je tak nejsledovanějším ze všech web only projektů od data spuštění nového iVysílání České televize v prosinci 2021.

Příběh podle scénáře Sáry Zeithammerové režíroval Damián Vondrášek. Na brněnském festivalu Serial Killer byl seriál vyhlášen nejlepším webovým seriálem střední a východní Evropy.

„Osobně mám největší radost z toho, jakou diskuzi u nás seriál vyvolal a kolik lidí jeho téma zasáhlo. Je to důkaz, že audiovizuální tvorba může mít silný hlas. Česká televize nám navíc dala hodně autorské svobody, což je na výsledku myslím znát. Zvolili jsme otevřenou a nestrannou cestu. Děti se přou s rodiči, na čí straně byla pravda. Partneři to řeší mezi sebou, kamarádi skupinově diskutují v hospodách a kavárnách, dokonce mám zprávy, že se seriál jako téma dostal do výuky několika vysokých škol. Jsem zvědavý, jaké budou reakce po televizní premiéře, kdy se seriál dostane k další skupině diváků, která by si jej na internetu běžně nepustila,“ říká režisér Damián Vondrášek.