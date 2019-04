 »  ČT24 zažila nejúspěšnější rok za posledních pět let

Filip Rožánek

Česká televize zveřejnila svou výroční zprávu o činnosti za rok 2018 (PDF). Pochvaluje si v ní sledovanost tematických programů i popularitu svých pořadů na internetu, v mobilních aplikacích a HbbTV.

„ČT24 a ČT sport se v loňském roce staly nejsledovanějšími stejně zaměřenými veřejnoprávními kanály v Evropě,“ píše v dokumentu generální ředitel Petr Dvořák. „Pro ČT24, kterou podle nezávislého výzkumu Reuters Institutu realizovaného pro Oxfordskou univerzitu označili obyvatelé ČR jako nejdůvěryhodnější tuzemské zpravodajství, byl uplynulý rok z hlediska sledovanosti dokonce nejúspěšnějším za posledních pět let,“ dodává.

ČT sport zaznamenal v roce 2018 celodenní podíl na sledovanosti přesahující 4 %. Celodenní podíl ČT24 narostl na 4,38 %, čímž dosáhl nejvyšší hodnoty za posledních pět let. Při srovnání veřejnoprávních stanic je z hlediska podílu na publiku právě ČT24 nejúspěšnějším zpravodajským programem v Evropě. Loni vyhledávalo zpravodajskou stanici každý den v průměru 1,42 milionu diváků.

Zájem přitahovaly mimořádné události. Odpolední studio 27. ledna 2018 k volbě prezidenta republiky sledovalo v průměru 1 041 000 diváků při share 33,88 %, což znamená vůbec nejsledovanější pořad v historii vysílání ČT24. Studio přitom trvalo pět a půl hodiny. Celodenní share ČT24 ten den dosáhl 17,64 %.

Prezidentský duel ve čtvrtek 25. ledna 2018 měl na ČT1 a ČT24 souhrnnou sledovanost 2,71 milionu diváků při share 55,35 %. Byl to nejsledovanější pořad nejen České televize, ale i celého televizního trhu za rok 2018.

Daří se také dětskému kanálu ČT :D. Jeho podíl na sledovanosti ve skupině 4 až 12 let činil mezi 6.00 a 20.00 průměrně 26,46 %. Pokud se vezme ČT jako celek, byl její podíl ve skupině 4–12 let mezi 6.00 a 20.00 průměrně 37,36 %, u mladší cílové skupiny 4 až 9 let dokonce 42,29 %.

Poptávka diváků po možnosti sledovat pořady prostřednictvím internetu, mobilních aplikací nebo HbbTV roste. „Z hlediska celkového času stráveného sledováním video obsahu vně lineárního vysílání byla Česká televize v roce 2018 nejúspěšnější stanicí mezi velkými českými vysílateli, a to s podílem 54 % na veškerém přehraném obsahu,“ uvádí ředitel.

Kavčí hory hodnotí loňský rok jako zlomový i z hlediska příprav na druhou vlnu digitalizace. „České televizi se podařilo v rekordně krátkém termínu spustit přechodovou síť DVB-T2, kdy během 42 dní splnila požadavky vyplývající z Technického plánu přechodu, přičemž pokrytí signálem zároveň dosáhlo 99,6 % České republiky,“ upozorňuje Petr Dvořák.

Výroční zprávu o činnosti České televize musí Rada ČT předložit Poslanecké sněmovně každý rok do konce března. Do konce srpna pak musí připravit výroční zprávu o hospodaření.