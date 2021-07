ČTK koupila skupinu Profimedia.CZ

Česká tisková kancelář (ČTK) dnes koupila skupinu Profimedia.CZ a.s., která se zaměřuje na poskytování fotografií a dalších vizuálních materiálů. ČTK to oznámila v tiskové zprávě. Součástí obchodu jsou mateřská firma Profimedia se sídlem v Praze i dceřiné firmy sídlící v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Agentura chce akvizicí skupiny dosáhnout na další zahraniční trhy s fotografiemi. Cenu transakce agentura nezveřejnila.

„ČTK má největší národní fotobanku a bohatý historický fotoarchiv, k němuž každým okamžikem přibývají snímky ze současnosti. Spojením s největším poskytovatelem obrazového materiálu ze zahraničí, který zastupuje řadu špičkových světových fotobank, nabídneme klientům nové služby,“ řekl generální ředitel ČTK Jiří Majstr. Profimedia působí zejména na trzích východní Evropy.

Agentura plánuje obsah Profimedia zpřístupnit i svým klientům, přičemž obě služby by do budoucna měly fungovat ve stejném rozhraní. „Klienti společnosti Profimedia získají při zachování stávajících služeb nejen přístup k novému unikátnímu obsahu, ale také díky profesionálnímu a technickému zázemí ČTK přesnější a širší cílení v rámci jednotlivých témat, větší tematický záběr, nabídky výběrů fotografií k četným novým událostem do budoucna a podporu národní tiskové agentury,“ uvedl dosavadní majitel Igor Rattaj. ČTK zároveň cílí i na nemediální trh.

ČTK také plánuje využít technologickou platformu pro prodej fotografií, kterou interně vyvinula Profimedia a využívá ji už několik fotobank na světě. Agentura také postupně sjednotí licenční podmínky. Značka Profimedia ale zůstane zachována, stejně jako společnost Profimedia.CZ, která bude fungovat jako dceřiná akciová společnost ČTK.

Veřejnoprávní ČTK má ve svém fotoarchivu přes jeden milion fotografií a denně produkuje zhruba 300 vlastních zpravodajských a ilustračních fotografií. Spolupracuje také s partnery z celého světa, jako jsou agentury AP, DPA nebo přední světoví tvůrci a fotografové. ČTK má 250 zaměstnanců a obrat více než 250 milionů korun. Skupina Profimedia.CZ se zaměřuje na ilustrační snímky a fotografie z kategorií zpravodajství, celebrity, móda, jídlo, zahrada, portréty nebo historie. Skupina má 26 zaměstnanců a roční obrat takřka 130 milionů korun.