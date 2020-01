 »  ČTK: stát chce pořád stihnout aukci frekvencí pro 5G v prvním čtvrtletí

Karel Wolf

Aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,4 až 3,6 GHz vyhrazených pro mobilní sítě 5G měla začít v lednu, ministerstvo průmyslu a obchodu, ale na konci loňského roku připustilo, že by mohlo kvůli úpravě podmínek, které by pomohly přilákat čtvrtého operátora, dojít k odkladu na začátek léta. Nyní to ale vypadá, že by se vše mělo stihnout alespoň do jara.

To, že stát počítá s vyhlášením soutěže v prvním čtvrtletí letošního roku, vyplývá z materiálu Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice, který vláda schválila v pondělí (12. 1.). S velkou pravděpodobností tak nedojde ani k avizované změně parametrů aukce, to by se totiž neobešlo bez nové veřejné konzultace a tím pádem i patřičného odkladu celého výběrového řízení.

To víceméně potvrzují i slova mluvčího Českého telekomunikačního úřadu: „V současné době probíhají jednání se zástupci MPO o případných změnách v parametrech aukce. Zároveň platí, že jakákoli změna parametrů aukce by znamenala novou veřejnou konzultaci a tedy i odklad výběrového řízení o několik měsíců,“ prohlásil Martin Drtina pro ČTK.

Start aukce se původně očekával již v roce 2019. První odklad ministerstvo zdůvodnilo nutností zanalyzovat vyšetřování Evropské komise ohledně sdílení sítí mezi operátory O2 a T-Mobile (probíhá od roku 2011).