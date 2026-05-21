ČTK žádá omluvu po Radimu Panenkovi kvůli zneužití loga ve fotomontáži

Agentura ČTK vyzvala prvního zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radima Panenku, aby se veřejně omluvil za neoprávněné užití loga a grafických prvků zpravodajské agentury ve fotomontáži na sociální síti X.
Panenka ve středu 20. května publikoval počítačově upravenou fotomontáž, kterou zasadil do grafického designu a layoutu zpravodajského webu České noviny. Podle národní tiskové agentury tento krok hrubým způsobem zneužívá její logo i vizuální identitu a může v uživatelích sociálních sítí vyvolat klamný dojem, že se jedná o autentické zpravodajství.
Sporná fotomontáž naznačovala údajnou podřízenost prezidenta Petra Pavla Sudetoněmeckému krajanskému sdružení, přičemž autor příspěvek doplnil komentářem „velezrada“. Vedení ČTK považuje takové jednání za naprosto nepřijatelné a v rozporu s právem i etikou. Mluvčí agentury Jan Bumba uvedl, že instituce nikdy neudělila souhlas k podobnému využití svého loga ani designu a celý incident vnímá jako hrubé porušení práva i porušení obecných pravidel slušnosti.
Pokud Radim Panenka příspěvek nestáhne a neposkytne požadovanou veřejnou omluvu, je ČTK připravena k ochraně svého jména podniknout adekvátní právní kroky.