ČTÚ: Celoplošné sítě DAB+ splňují rozvojová kritéria s více než ročním předstihem

Filip Rožánek
Dnes
Anténní systémy DAB+ Mikulov/Děvín Autor: Karel Mikuláštík

Operátoři celoplošných sítí digitálního rádia DAB+ splnili s předstihem klíčové podmínky pro pokrytí České republiky signálem. Podle zjištění Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) obě společnosti, Czech Digital Group a RTI CZ, naplnily rozvojová kritéria stanovená v licenčních podmínkách.

Firmy měly původně povinnost do 18 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o přídělu, tedy přibližně do poloviny roku 2025, zajistit pokrytí pro 50 % obyvatel a 50 % délky dálnic. Kontrola ze strany ČTÚ však ukázala, že oba operátoři již nyní, s více než ročním předstihem, splňují i druhé, náročnější kritérium. To jim ukládá dosáhnout pokrytí pro 80 % populace a 80 % délky dálnic.

O výsledcích kontroly informoval úřad v tiskové zprávě.

Aukce kmitočtů pro celoplošné digitální rozhlasové sítě DAB+ se uskutečnila na přelomu let 2023 a 2024. Stát v ní úspěšně vydražil všechny nabízené kmitočtové bloky, přičemž celkový výnos dosáhl 79 325 000 korun. Rozhodnutí o udělení přídělů byla vydána v lednu a únoru 2024, což odstartovalo lhůty pro budování sítí. Rychlejší postup při pokrývání území signálem tak vytváří podmínky pro další rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v České republice.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

