ČTÚ chce stále regulovat ceny mobilních dat, zveřejnil další verzi analýzy trhu

Po veřejné konzultaci z letošního července, kterou Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ukončil „rámcovým vypořádáním připomínek“, přišel regulátor s další verzi své analýzy velkoobchodního trhu s mobilními službami.

Základ se nemění: ČTÚ navrhuje uložit trojce síťových operátorů povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop ČTÚ stanoví. Argumentuje tím, že trh ovládají síťoví operátoři, kteří reálně neumožňují a blokují vznik konkurence.

Regulaci chce úřad uplatňovat do konce roku 2024. Až do té doby se podle něj nedá čekat, že by začali celoplošně fungovat virtuálové, kteří v aukci 5G kmitočtů získali právo fungovat v tzv. národním roamingu v síti O2. Právě jejich rychlý vstup na trh předsedkyně Rady Hana Továrková uváděla jako hlavní důvod pro změnu podmínek aukce, která prakticky vyloučila, že by na český trh mohl vstoupit čtvrtý operátor nezávislý na velké trojce.

V aktuální verzi analýzy ČTÚ zohledňuje mimo jiné nedávné rozhodnutí Evropské komise o sdílení sítí mezi CETINem, O2 a T-Mobilem a konstatuje, že „… ukončené řízení sdílení sítí u Komise nemá vliv na hodnocení ČTÚ o způsobilosti trhu k tacitní koluzi.“

Připomeňme, že jde v krátké době už o čtvrtou verzi analýzy. První začátkem roku ostře odmítla Evropská komise, druhým pokusem se ČTÚ pokusil Komisi neúspěšně obejít a třetí verzi ukončil zmíněným „rámcovým vypořádáním připomínek“.

K aktuálnímu návrhu teď běží veřejná konzultace, ve které se k němu mohou vyjádřit všechny dotčené subjekty. Mají na to čas do 19. září.