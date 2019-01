 »  ČTÚ má novou verzi podmínek aukce 5G kmitočtů, operátorům nabízí i další pásmo

David Slížek

Podmínky chystané aukce kmitočtů pro 5G sítě v Česku pomalu dostávají obrysy. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil aktualizovanou pracovní verzi podmínek dražby.

Největší změnou je, že úřad chce s kmitočty v pásmu 700 MHz dražit také frekvence v pásmu 3400 – 3600 MHz. „Úřad v současnosti předpokládá, že ve výběrovém řízení bude nabídnuta pouze část spektra v rozsahu 3410 – 3600 MHz, a to jako 19 abstraktních simplexních aukčních bloků o velikosti 10 MHz. V dalším průběhu přípravy vývěrového řízení bude Úřad dále diskutovat možnost nabídky i úseku 3400 – 3410 MHz, a to s ohledem na existenci omezujících technických podmínek,“ říká ČTÚ.

U pásma 700 MHz se oproti prvnímu návrhu podmínek změnilo navrhované rozložení aukčních bloků. V pásmu 700 MHz chce ČTÚ v aukci nově nabízet dva abstraktní bloky o velikosti 2×5 MHz a dva abstraktní bloky o velikosti 2×10 MHz. Jeden blok o velikosti 2×10 MHz chce navíc vyhradit pouze pro nové zájemce. Původně úřad uvažoval o šesti stejných blocích o velikosti 2×5 MHz.

Omezení spektrálního limitu v pásmu 700 MHz má být pro všechny zájemce stanoveno na 2 × 10 MHz. „Takto stanovené podmínky umožní každému zájemci soutěžit o aukční bloky o velikosti až 2 × 10 MHz,“ vysvětluje ČTÚ.

Úřad i nadále chce podpořit vstup případého nového hráče na trh. Prvního kola aukce, ve kterém bude nabízet vyhrazený blok 2 ×10 MHz, by se tak podle návrhu mohli účastnit jen zájemci, kteří nemají frekvence v pásmu 800 MHz. Všichni zájemci bez omezení se budou moci účastnit až druhého kola, kde mají být draženy všechny ostatní bloky.

Případného nového hráče chce ČTÚ podpořit i zvažovaným závazkem národního roamingu. Operátoři, kteří získají blok v pásmu 700 MHz a zároveň už mají i kmitočty v pásmu 800 MHz, by nového hráče v pásmu 700 MHz museli pustit ke své infrastruktuře na dobu, než si postaví vlastní síť (ČTÚ předpokládá, že to bude 5 – 6 let).

V aktualizovaném návrhu podmínek úřad konkretizuje také závazek operátorů k podpoře komunikace bezpečnostních a krizových složek – tzv. PPDR (Public Protection and Disaster Relief) komunikace. ČTÚ předpokládá, že držitelé frekvencí v pásmu 700 MHz by se zavázali (za přiměřenou cenu) k poskytnutí národního roamingu a zajištění priorotních služeb pro PPDR komunikaci.

Aktualizované podmínky ještě nejsou definitivní. ČTÚ vyzval potenciální zájemce, aby mu zasílali své připomínky. Aukce by podle představ úřadu měla odstartovat v druhém pololetí letošního roku.