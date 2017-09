 »  ČTÚ připomíná resty z prázdnin. Zkontrolujte, jestli jste měli EU roaming

Jan Beránek

Kdo vyrazil o prázdninách za hranice, měl by si ve svém vyúčtování zkontrolovat, jaký tarif jim operátor nakonec nastavil a jaké jim byla účtována cena. Nabádá k tomu aktuální monitorovací zpráva ČTÚ.

V souvislosti s množícími se dotazy tak úřad připomíná, že od patnáctého června musí operátoři nastavit všem novým i stávajícím zákazníkům regulovaný roamingový tarif.

„V případě, že by zákazníci měli podezření, že jim byl nastaven nesprávný roamingový tarif a podle něho účtována nesprávná cena, měli by se na operátora obrátit s reklamací, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování. Pokud nebude reklamace nejpozději do 1 měsíce operátorem vyřízena, nebo jí nebude vyhověno, má účastník právo obrátit se na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace,“ tvrdí úředníci ve své pravidelné monitorovací zprávě.