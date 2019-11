 »  ČTÚ připravuje výběrové řízení na celoplošné sítě digitálního rozhlasu

Filip Rožánek

Na konferenci Innovation Day, kterou pořádají České radiokomunikace, došlo i na stručnou zmínku o dalších plánech s digitálním rozhlasovým vysíláním. Nastínil je Marek Ebert z Českého telekomunikačního úřadu.

„Na ministerstvu kultury běží pracovní skupina, která má vyhodnotit vysílání Českého rozhlasu. Za ČTÚ připravujeme výběrové řízení na celoplošné DAB sítě,“ sdělil ředitel sekce regulace. Úřad momentálně dokončuje koordinační jednání.

„Počítáme s tím, že by se to mohlo podařit do konce roku. Cítíme, že bychom měli najít širokou shodu s ostatními orgány veřejné moci na podmínkách provozu sítí. Klíčové je, zda bude nebo nebude veřejnoprávní multiplex. To je otázka, která v tuto chvíli není rozhodnuta a měla by být před vyhlášením výběrových řízení vyřešena,“ upozornil Ebert.

Zopakoval také dlouhodobé stanovisko úřadu, podle kterého není nutný žádný řízený přechod z FM vysílání na DAB+. „Za nás není nutné ukončovat analogové vysílání, můžeme ho zachovat i nadále,“ podotkl Ebert. Na tom, že by digitální vysílání fungovalo paralelně s analogovým, se shoduje většina trhu. Je v tom případě ale nutné dořešit, co se stane v říjnu 2025, kdy platné zákony původně počítaly s ukončením analogových rozhlasových licencí.