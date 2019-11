 »  ČTÚ uvolní pásmo 60 GHz, bezdrátový internet zrychlí až na gigabity

Jan Sedlák

Český telekomunikační úřad uvolní očekávané pásmo 60 GHz pro venkovní instalace, díky čemuž se bude moci výrazně zrychlit bezdrátový internet. Rada ČTÚ tak rozhodla po vypořádání veřejných konzultací s tím, že vydané předpisy začnou platit od 1. ledna 2020.

„Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace [Rada] rozhodla o vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz a PV-P/23 pro pásmo 59–105 GHz, a to ve formě opatření obecné povahy. Tato opatření obecné povahy umožní otevřít pásmo 60 GHz i pro pevné venkovní instalace, a to na základě všeobecného oprávnění (to je nyní předmětem samostatné veřejné konzultace). ČTÚ s cílem předejít případům vzájemného rušení plánuje zavést registrační portál pro evidenci spojů v pásmu 57–66 GHz,“ informuje regulátor.

Internet přes 60GHz pásmo umožní rychlost až 4,6 Gb/s a na uvolnění čekají zejména regionální Wi-Fi provideři. O možnostech a přínosech 60 GHz na Lupě psal Jakub Rejzek v tomto a tomto článku.