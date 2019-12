 »  ČTÚ zveřejnil chystané změny kanálů u regionálních DVB-T sítí

Filip Rožánek

Regionální DVB-T sítě 7 a 8 musí mezi lednem a červnem roku 2020 změnit některé kmitočty. Vyplývá to z aktualizovaného opatření ČTÚ, které umožňuje provozovat regionální digitální sítě až do konce června 2020, pokud o to jejich majitelé požádají.

Multiplex 7 provozuje firma Radima Pařízka a je v něm například stanice Rebel 2 Slušnej kanál. Multiplex 8 patří Českým radiokomunikacím, šíří například Óčko Expres nebo TV Noe.

Změny v Multiplexu 7 po novém roce

Vysílač ERP [dBW] Původní kanál Využití do Nový kanál Využití od Využití do Benešov-Kozmice 46 23 7. 1. 2020 53 9. 1. 2020 30. 6. 2020 Jablonec nad Nisou-Černá Studnice 37 21 6. 2. 2020 50 7. 2. 2020 30. 6. 2020 Trutnov-rozhledna 43 21 6. 2. 2020 50 7. 2. 2020 30. 6. 2020 Ústí nad Labem-Krušnohorská 40 21 6. 2. 2020 50 7. 2. 2020 30. 6. 2020 České Budějovice 48 42 19. 2. 2020 53 20. 2. 2020 30. 6. 2020 Beroun-Lhotka 25 38 16. 3. 2020 53 9. 1. 2020 30. 6. 2020 Jáchymov-Klínovec 46 38 16. 3. 2020 36 12. 2. 2020 30. 6. 2020 Plzeň-vodárna 45 38 16. 3. 2020 24 28. 2. 2020 30. 6. 2020 Příbram-U hvězdárny 19 38 16. 3. 2020 59 1. 2. 2020 30. 6. 2020 Svitavy-Hřebečov 40 21 29. 4. 2020 50 7. 2. 2020 30. 6. 2020

Změny v Multiplexu 8 po novém roce