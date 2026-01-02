Lupa.cz  »  ČTÚ zveřejnil jednotný seznam blokovaných webů, omylem do něj zanesl i vlastní adresu

ČTÚ zveřejnil jednotný seznam blokovaných webů, omylem do něj zanesl i vlastní adresu

David Slížek
Včera
2 nové názory

Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil jednotný seznam adres webových stránek, které tuzemské úřady z různých důvodů považují za závadné a operátoři k nim musí blokovat přístup. Podle zákona o elektronických komunikacích a příslušné vyhlášky má úřad tuto povinnost nově od 1. ledna 2026.

Adresy na seznam mohou podle platných zákonů zapisovat ministerstvo financí, které má v gesci blokování webů provozujících nelegální hazard, Státní ústav pro kontrolu léčiv, který postihuje weby s nabídkou nelegálních léčiv, a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která zakazuje stránky s nabídkou nebezpečných potravin. Dosud jednotlivé úřady provozovaly každý svůj seznam, nově existuje seznam jednotný, na kterém mají být všechny URL. 

ČTÚ data jednotlivých úřadů kombinuje a publikuje ve strojově čitelném formátu (.csv) na své stránce s datovými sadami

ČTÚ - blokované weby - jednotný seznam

Chyba v seznamu blokovaných webů

Autor: screenshot, Lupa.cz

„Součástí seznamu mohou být také internetové stránky sdělené Úřadu Ministerstvem zahraničních věcí jako orgánu odpovědného za vedení vnitrostátního sankčního seznamu podle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon),“ říká na webu ČTÚ.

Patrně místo těchto adres se ale v první verzi jednotného seznamu objevila adresa webu ČTÚ, tedy https://ctu.gov.cz. Úřad tedy vydal seznam, podle kterého by operátoři měli ze zákona blokovat kompletní web samotného regulátora, včetně dotyčného seznamu. U položky je jako zdroj blokace uvedeno ministerstvo zahraničí a ve sloupci Název datové sady je napsáno „Vnitrostátní sankční seznam“.

„Děkujeme za upozornění na poněkud úsměvné pochybení na naší straně. Všimli si jej už ráno kolegové, ale aktualizace těchto dat se uskutečňuje jen jednou denně pozdě večer. Zítra už tedy bude vše v pořádku. Jako silvestrovský vtípek nám to asi neprojde ;), tedy se za pochybení omlouváme,“ reagovala na upozornění Lupy mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

