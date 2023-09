ČTÚ zveřejnil zájemce o DAB+ sítě

Autor: Pure

Všech devět společností, které mají zájem o aukci kmitočtů pro celoplošné a regionální komerční sítě digitálního rozhlasu, splnilo podmínky. Oznámil to Český telekomunikační úřad, který zároveň zveřejnil seznam všech zájemců.





Obálky s přihláškami do aukce byly otevřeny 4. září. „U několika subjektů bylo vyžádáno dílčí doplňující vysvětlení. Aukce se po zhodnocení splnění podmínek může zúčastnit všech devět přihlášených subjektů. Samotná aukce je plánována v průběhu října a proběhne ve čtyřech aukčních fázích,“ sdělil úřad v tiskové zprávě.





Přihlášky podaly následující firmy: Broadcast Services s.r.o., Czech Digital Group, a.s., Fiera touch s.r.o., GG OMIKRON s.r.o., Infinity Telecom, s.r.o., JOE Media s.r.o., PLAY.CZ a.s., RTI cz s.r.o. a TELEKO digital, a.s.