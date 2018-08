 »  Čtyři čeští streameři z Twitche postupují do světového finále soutěže v PUBG

Jan Sedlák

Po nedávném draftu dvou českých virtuálních závodníků do progamingových týmů Formule 1 se tuzemský e-sport dočkal dalšího úspěchu. Čtyři čeští streameři postoupili do světového finále soutěže Broadcaster Royale, kterou pořádá streamovací služba Twitch spadající pod Amazon.

Twitch soutěž rozjel v rámci svých obsahových aktivit. Celosvětové soutěže se účastní streameři, kteří přes tuto službu vysílají pro své diváky, a nejlepší se utkají na LAN akci od 31. srpna do 2. září v Seattlu, domovském městě Amazonu.

Soutěží se v populární battle royale hře PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), která aktuálně společně s Fortnite patří mezi diváky streamerů k nejvíce oblíbeným, a k dispozici je výhra ve výši 300 tisíc dolarů.

Čtyři Češi rozdělení do dvou dvoučlenných týmů prošli přes evropské finále. Tým Kings of Sosnovka, který je tvořen hráči Nikolai Lazarev (Mazarini) a Martin Beneš (spajKK), toto regionální kolo vyhrál. Družstvo Czech This Out, ve kterém hrají Jan Čičmanský (TheCobra) a Jan Pařízek (elwzoy) skončilo třetí.

O tom, jak funguje Twitch a jak na něm lze v Česku vydělávat, v našem rozhovoru. Streameři vystoupí také na konferenci Czech Internet Forum 2018.