Lupa.cz  »  Čupr nabízí AI agenty ze svého nového projektu, mají dotáhnout práci za lidi do konce

Čupr nabízí AI agenty ze svého nového projektu, mají dotáhnout práci za lidi do konce

Iva Brejlová
Včera
Tomáš Čupr, Rohlík.cz Autor: Rohlík.cz
Šéf Rohlíku Tomáš Čupr.

Tomáš Čupr oznámil, že otevírá práci agentů nově rozjetého startupu Duvo.ai veřejnosti. Jde o platformu cloudových AI agentů, kteří práci navrhují i provádějí napříč firemními systémy.

„Copiloti byli první vlnou ‚AI v práci‘. Užiteční – ale většinou končí u přemýšlení a psaní. Další vlna je silnější: AI, která dokáže práci dokončit napříč reálnými systémy. Ta vlna začíná teď,“ popisuje Čupr. Láká uživatele na to, že stačí popsat, co se má stát, a platforma úlohu provede end‑to‑end napříč e‑mailem, tabulkami, CRM a portály, a to i v systémech bez API. Úlohy lze plánovat a běží v cloudu, takže práce pokračuje i s vypnutým počítačem.

„Třicet let byl software hlavně místem, kde se práce zapisuje. Lidé pořád museli shánět podklady, kopírovat, aktualizovat, párovat a urgovat,“ vyjmenovává Čupr. Duvo vznikalo po boku enterprise týmů s důrazem na kontrolu. Čupr oznámil spuštění platformy v prosinci loňského roku a zároveň s tím se pochlubil investicí v seed kole ve výši 15 milionů dolarů (přes 300 milionů Kč). Firmu označil jako „AI sílu pro retail“.

Agenti se Duvo přihlásí do SAP/ERP, pracují v portálech a tabulkách, čtou a posílají e‑maily a když je potřeba domluva, zavolají dodavatelům, dopravcům či prodejnám. Jedou podle schválených skriptů, průběžně zaznamenávají výsledky, aktualizují systémy a k lidem posílají jen to, kde je nutný úsudek.

Při designování služby přitom zakladatel Rohlíku čerpá spolu se dvěma dalšími spoluzakladateli ze zkušeností právě z tohoto e-commerce projektu. Duvo.ai v prosinci uvádělo, že s týmem o zhruba 15 lidech automatizuje procesy ve velkých retailových a FMCG skupinách, přičemž platící zákazníci prý uzavírají roční smlouvy v řádech stovek tisíc dolarů. Společnost plánuje přenést své služby také mimo retail. 

Aktuální vyzkoušení má být zdarma, jednoduché i pro netechnické uživatele, funguje bez API klíčů a bez účtů za tokeny. Spoluzakladateli Duvo.ai jsou Marek Paris (CPTO) a Martin Pecha (COO), oba s provozními zkušenostmi z Rohlíku; Čupr zůstává zakladatelem a CEO Rohlik Group.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

