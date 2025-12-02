Čupr vytvořil „AI sílu pro retail“. Spouští Duvo.ai a získává na něj 15 milionů dolarů

Tomáš Čupr oznámil spuštění platformy, která dává retailovým týmům „AI pracovní sílu“. Pojmenoval ji Duvo.ai, stojí za ní spolu s Markem Parisem a Martinem Pechou z Rohlíku a zároveň oznámil, že na projekt získali v seed kole 15 milionů dolarů (přes 300 milionů korun). Čupr zůstává zároveň v roli zakladatele a CEO Rohlik Group.
Kolo vede Index Ventures, účastní se také Credo Ventures, Northzone, Puzzle Ventures a několik známých andělů včetně Roye Reznika (spoluzakladatel Wiz), Davida Singletona (dříve CTO Stripe), Ajaye Kavana (Amazon) a Kierana Flanagana (dříve CMO Zapier).
V platformě Duvo.ai agenti s umělou inteligencí samostatně provádějí operativu napříč SAP a dalšími ERP, dodavatelskými portály, e‑mailem, tabulkami a v případě potřeby i telefonáty. Podle firmy je možné nasadit řešení v řádu týdnů bez rozsáhlých IT projektů a bez kódování. Čupr uvádí, že v raných nasazeních snižuje manuální práci zhruba o 40 %. Agenti vykonávají úlohy přímo v systémech zákazníka a jsou podřízeni firemní správě přístupů, auditním stopám a schvalování.
„V Rohliku jsme viděli, že týmy tráví každý den hodiny přepisováním mezi interními systémy, dodavatelskými portály, e-maily a tabulkami jen proto, aby uzavřely účetnictví nebo spustily propagační akce,“ říká Čupr. „V celém odvětví zůstávají nedotčené miliony hodin odspodu vykonávané práce s vysokým podílem odchylek, protože tradiční IT automatizace trvá roky a nedokáže si poradit s nepřehlednou realitou maloobchodních systémů,“ myslí si. Firma cílí na komerční, supply‑chain a finanční týmy, které si prý mohou pomocníky skládat samy v přirozeném jazyce. Připravené asistenty nabízí pro úlohy, jako je týdenní kontrola marží, nasazování promoakcí a cen, nebo třeba párování faktur dodavatelů.
Marek Paris je v projektu CPTO, tedy ředitel produktu a technologií, Martin Pecha působí v roli provozního ředitele. Oba mají zkušenosti z provozu Rohlíku. Tým o zhruba 15 lidech už podle firmy automatizuje procesy ve velkých retailových a FMCG skupinách, přičemž platící zákazníci prý uzavírají roční smlouvy v řádech stovek tisíc dolarů. Duvo je registrováno ve Spojených státech a plánuje postupné rozšíření i mimo retail do dalších operativně náročných odvětví.
„Pokud Duvo dokáže proměnit nákladovou základnu Rohliku, může změnit způsob, jakým se retail řídí obecně,“ uvedl Čupr. Právě Rohlík je nejznámějším počinem Čupra a jde o jeden ze tří českých jednorožců. V létě zveřejnil jeho předběžné finanční výsledky, podle nich tržby meziročně vyrostly o 34 procent na 1,114 miliardy eur, více než 27 miliard korun. Zároveň však funguje s vysokým dluhem při financování expanzí na zahraniční trhy. Rohlík se nad miliardu eur dostal poprvé v historii. Čupr zároveň rozjel Veloq, která přináší logistické a další e-commerce technologie na pozadí Rohlíku i dalším zájemcům.>