Čuprova Pilulka.cz snížila ztrátu, pomohl prodej kamenných lékáren

Online lékárně Pilulka.cz, která se už několik let potýká s výraznými finančními problémy, se podařilo snížit ztrátu. Ta se ve finančním roce 2025 usadila na hodnotě 38,6 milionu korun, přičemž rok předtím to dělalo 126,4 milionu korun. Jde o zatím neauditované výsledky, výroční zpráva se finalizuje.
Na nižší ztrátovosti se projevila i důležitá finanční operace, do provozního zisku byl totiž zahrnut prodej kamenných lékáren ve vyšších desítek milionů korun.
Pilulce zároveň klesly tržby, a to z částky 1,3 miliardy na 876,4 milionu korun. Tento propad byl odůvodněn změnou zaměření (propozice) doprovázenou poklesem nákladů, navzdory probíhající transformaci.
Do Pilulky v roce 2024 vstoupila společnost TFC Capital šéfa Rohlíku Tomáše Čupra, který v roce 2025 získal majoritu. Kromě prodeje kamenných lékáren se podařilo splatit úvěr 40 milionů korun České spořitelně, rozjet restrukturalizaci nebo zavřít zahraniční pobočky, které online lékárnu dostaly do problémů. Pilulka také začala nabízet vlastní produkty.
Společnost Pilulka Lékárny se obchoduje na pražské burze (Start Market). Její akcie za poslední rok spadly o více než 37 procent, za celé období o skoro 70 procent.