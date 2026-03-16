ČVUT má poprvé v historii šéfa informační bezpečnosti. Pěchouček přivedl odborníka z NATO či Vlčkova startupu

Jan Sedlák
Dnes
CIIRC ČVUT Autor: CIIRC ČVUT

České vysoké učení technické v Praze má poprvé v historii ředitele informační bezpečnosti neboli CISO (Chief Information Security Officer). Pozici vytvořil nový rektor univerzity Michal Pěchouček.

Prvním CISO pražské techniky a zároveň vedoucím odboru kybernetické bezpečnosti se stal Michael Bátrla. Ten v minulosti pracoval například jako externí výzkumník pro NATO (StratCom), bezpečnostní analytik pro ministerstvo obrany a dále pro firmy Accenture a Rossum. Výzkumu se věnoval také na Masarykově univerzitě a organizace IEEE. Působil rovněž v kyberbezpečnostním startupu Aisle Ondřeje Vlčka.

“Michael přichází do týmu z oblasti kybernetické bezpečnosti, AI governance a compliance. Zkušenosti sbíral v AI startupech a technologických firmách, či na projektech spojených s evropským kosmickým sektorem, obranou a NATO. Akademické prostředí je mu zároveň velmi blízké, i díky dlouholeté spolupráci s MUNI v oblasti práva informačních technologií. Proto rád přijal možnost stát se součástí týmu nového rektora ČVUT a podílet se na vizi špičkové, moderní, sebevědomé a bezpečné univerzity připravené na digitální dobu,” okomentoval Pěchouček.

Tuzemské univerzity jsou často cílem kybernetických útoků, mimo jiné s cílem získávat informace o výzkumu a podobně. CISO má pomáhat minimalizovat rizika a zavádět systémy a postupy pro ochranu informací.

Pěchouček po svém nástupu do funkce rektora představil svůj tým. V něm mimo jiné působí Jakub Nešetřil, který prodal startup Apiary firmě Oraclu. Cílem nového vedení je dostat ČVUT mezi prestižní školy, přilákat kvalitní vědce a provětrat a otevřít struktury.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
