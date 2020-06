 »  ČVUT nabídne studentům středních škol letní IT kurz ze Stanfordu zdarma

Sto studentů českých středních škol si letos bude moci vyzkoušet počítačový kurz připravený Stanfordovou univerzitou, a to ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT. Letos vzhledem k okolnostem nepůjde o letní kurz v prostorách univerzity, ale vše proběhne online. Akce proběhne od 4. do 21. srpna, hlásit se lze do 15. července.

Kurz se jmenuje Introduction to Computer Science (ICS) a odpovídá kurzu CS106A na Stanfordu. „Účastníky kurzem provedou profesoři a studentští lektoři z této univerzity [Stanfordu] společně s učiteli a studenty FIT. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed,“ popisuje FIT ČVUT. Připojí se i lektoři University Koç.

Letošním tématem bude Python. Program je určený především začátečníkům, ale mohou se zapojit i zkušenější. Výuka bude probíhat v angličtině.