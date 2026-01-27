Lupa.cz  »  ČVUT pošle na letošní olympiádu chytrá madla pro curling, budou pomáhat rozhodčím

ČVUT pošle na letošní olympiádu chytrá madla pro curling, budou pomáhat rozhodčím

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Chytrá madla pro curling Autor: UCEEB ČVUT
Chytrá madla pro curling

Elektronická madla curlingových kamenů vyvinutá týmem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT ukáží své možnosti na letošních zimních olympijských hrách. Po úspěšných zkouškách na kvalifikačních turnajích ve finské Lohje a kanadské Kelowně je jejich nasazení do olympijských turnajů potvrdila Světová curlingová federace.

Výzkumný tým vyvinul chytrá elektronická madla pro federaci s cílem zvýšit objektivitu rozhodování a férovost hry. Mají zpřesnit posuzování pravidla tzv. hog-line. Pokud hráč drží kámen i za čárou, madlo porušení automaticky rozpozná, rozsvítí indikaci přímo na kameni a informaci bezdrátově pošle rozhodčím. Systém umožňuje současně sledovat více drah i kamenů.

Madla obsahují soustavu senzorů a řídicí elektroniku a systém pracuje v reálném čase. Konstrukce je dimenzovaná pro nízké teploty, vysokou vlhkost i opakované nárazy, s důrazem na nízkou spotřebu a integraci do standardních kamenů bez vlivu na jejich chování. Řešila se robustnost i podmínky pro leteckou přepravu. Součástí vývoje byly různé postupy tvorby vodivých vrstev na plastech, od laků po galvanické a vakuové nanášení.

Projekt vznikl na ČVUT a do výroby jej převedla společnost InoSens. „Za vývojem této technologie stojí úzká mezioborová spolupráce našich vědců zahrnující oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky a chemie. V laboratořích našeho univerzitního centra vznikl kompletní technologický koncept, prototypy i testovací metodiky,“ říká Jan Včelák, CTO a spoluzakladatel firmy InoSens CZ. Včelák je zároveň vědeckým pracovníkem na UCEEB.

ČVUT uvádí, že elektronická madla vyvinutá v České republice budou denně v rukou špičkových hráčů, sportovní média a rozhodčí mají využít zejména možnost sledování kamenů pomocí bezdrátové komunikace a software nabízející vizualizaci hry a stavu kamenů.

Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová Přečtěte si také:

Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Daň z přidané hodnoty

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).