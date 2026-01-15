ČVUT spustí moderní výuku čipů a elektroniky. Titul bude možné získat i z Tchaj-wanu

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze od akademického roku 2026/2027 modernizuje výuku čipů a elektroniky. Dojde k rozdělení současného studijního programu Elektronika a komunikace (bakalářský program zůstane) a k vytvoření nových magisterských programů Elektronika a integrované systémy a Komunikace a internet věcí. Ty mají podle školy reflektovat “zásadní proměnu technologického světa i rostoucí poptávku po vysoce kvalifikovaných odbornících, zejména v oblasti návrhu čipů a polovodičových technologií.”
Nové programy mají ve střednědobém horizontu vychovat sto absolventů ročně. Pražská technika chce přispět k naplnění cílů Národní polovodičové strategie, podle níž by v Česku mělo do roku 2029 být k dispozici devět tisíc odborníků na čipy a polovodiče (aktuálně je to kolem šesti tisíc).
Předchozí vláda kvůli tomu schválila i takzvané kontraktové financování, v rámci něhož může univerzitám určit klíčové strategické obory a poskytnout na ně finance. Do programu už se loni zapojilo Vysoké učení technické v Brně, které otevřelo obor pro moderní výuku čipů. Zájem předčil očekávání.
“Nové programy jsou primárně akademickou iniciativou FEL ČVUT, ale velmi úzce souvisejí se širšími systémovými iniciativami v oblasti polovodičů. Navazují na Národní polovodičovou strategii České republiky, vznik Českého polovodičového centra i rozvoj Českého polovodičového klastru. Zároveň jsou koncipovány tak, aby byly kompatibilní s potřebami průmyslu a v budoucnu umožňovaly i další formy spolupráce, včetně kontraktového vzdělávání či specializovaných kurzů pro firmy,” řekl Lupě Jiří Jakovenko, garant nového programu EIS a proděkan FELu.
FEL ČVUT pozoruje postupně rostoucí zájem studentů o čipy a elektroniku, i díky propagačním akcím či letním workshopům. Počty zapsaných studentů do programu Elektronika a komunikace se od roku 2021 vyvíjely následovně: 35, 55, 71, 63 a loni 80.
Počet “čipových” absolventů je ale nižší, jde o zhruba 30 lidí ročně. “Právě toto číslo chceme díky novému programu EIS zdvojnásobit a vytvořit stabilní zdroj odborníků pro český i evropský polovodičový ekosystém,” vysvětlil Jakovenko.
ČVUT v rámci nových programů využije i úzké spolupráce s Tchaj-wanem. Na ČVUT například funguje jedno ze tří polovodičových center, které u nás tato čipová velmoc financuje. Spolupracovat se bude i s Advanced Chip Design Research Center (ACDRC) v Brně.
“Studenti jsou už dnes zapojeni do double degree programu s National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), podílejí se na projektech ACDRC a aktivitách společného výzkumného centra s tchajwanským TSRI. Na fakultě pravidelně pořádáme odborné workshopy ve spolupráci s tchajwanskými univerzitami, působil zde například hostující profesor Poki Chen z NTUST. Studenti zároveň využívají Laboratoř nanoelektrických technologií (Nanolab) v rámci výuky i závěrečných prací, což jim umožňuje přímý kontakt se špičkovými technologiemi používanými v průmyslu,” doplnil Jakovenko. Náhled do Nanolabu jsme na Lupě přinesli zde.
“Polovodiče a čipové technologie dnes patří mezi klíčové strategické oblasti nejen pro průmysl, ale i pro státy a jejich technologickou suverenitu. Současně ale firmy masivně poptávají také odborníky na aplikovanou elektroniku, komunikace a systémy internetu věcí. Nové programy nám umožňují cíleně vychovávat obě tyto skupiny specialistů, a to v odpovídající hloubce a kvalitě,” navázal Petr Páta, děkan FEL ČVUT.
Jak na Lupě průběžně informujeme, v Česku vznikají nová čipová centra a přichází zahraniční investice, včetně práce na nejmodernějších výrobních procesech. Shrnutí za loňský rok naleznete tady.
ČVUT aktuálně finalizuje podrobnou strukturu nových programů. Základní informace o obsahu magisterského studia jsou dostupné na webu.
“Program Elektronika a integrované systémy (EIS) je koncipován jako odpověď na dlouhodobý nedostatek odborníků na návrh integrovaných obvodů, elektronických systémů, senzorů a polovodičových technologií. Studenti se v něm naučí celý vývojový cyklus – od návrhu čipů, přes aplikovanou elektroniku, optoelektroniku, nanoelektroniku až po jejich nasazení v komplexních systémech,” popsala univerzita.
“Druhý nový program, Komunikace a internet věcí (KIT), reaguje na potřeby studentů, kteří už během studia pracují v technologických firmách a chtějí propojit studium s praxí. Program pokrývá oblasti moderních komunikačních sítí, IoT, bezdrátových technologií, fotoniky, audiovizuální techniky či zpracování informace. Studenti si mohou zvolit jednu z pěti specializací, nebo studovat bez specializace, přičemž povinné jsou pouze tři klíčové předměty spojené s diplomovým projektem a prací. I v rámci KIT je možné získat druhý titul v zahraničí – kromě Tchaj-wanu také na prestižní francouzské instituci EURECOM,” uvedla dále ČVUT.
Takto vypadá čipový Nanolab ČVUT: