Lupa.cz

Cyklistickou aplikaci Rouvy kupuje od Pale Fire Capital globální obr Zwift

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Autor: Rouvy

Česká cyklistická aplikace Rouvy, virtuální trenažer, který staví trénink na reálných trasách a videích, má nového majitele. Stala se jím globální online fitness platforma Zwift. Obě firmy si mají zachovat samostatný provoz, vlastní roadmapy i předplatné. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, uvádí firmy v tiskové zprávě.

Spoluzakladatel a CEO Zwiftu Eric Min uvádí, že indoor cyklistika za poslední rok roste nejrychleji od pandemie covidu. „Vidíme, že stále více lidí se k cyklistice dostává poprvé právě prostřednictvím indoorového tréninku, přičemž hledají aktivitu, která podpoří jejich aktivní životní styl a zaměří se na zdraví v dlouhodobém horizontu,“ komentuje.

Zwift je globální lídr v oblasti technologií ve sportu, který má podle loňských čísel víc než milion aktivních předplatitelů a víc než tři miliony lidí měli na platformě účet. „S podporou Zwiftu a jeho hardwarového ekosystému teď máme příležitost vytvářet ještě více zážitků ve světě indoor cyklistické reality,“ komentuje Petr Samek, spoluzakladatel a CEO. Přitom uvádí, že v Rouvy má figurovat stejný tým. Platformu Rouvy koupila v roce 2021 skupina Pale Fire Capital.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).