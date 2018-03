 »  CZ.NIC chystá nový Turris, router má být modulární a půjde znovu na Indiegogo

David Slížek

Sdružení CZ.NIC připravuje vydání nové verze svého routeru Turris. Podle informací Lupy má jít o modulární „stavebnici“, kterou si uživatelé budou moci přizpůsobit jednotlivými moduly podle svých představ. CZ.NIC chce na vývoj vybrat peníze opět prostřednictvím crowdfundingové kampaně na serveru Indiegogo.

CZ.NIC vývoj modulárního Turrisu potvrdil i oficiálně. Podle mluvčího sdružení Viléma Sládka má jít o nový projekt, na kterém pracuje tým vyvíjející router Turris. „Jedná se o nové modulární řešení, které bude doplňovat úspěšný projekt Turris Omnia,“ doplnil Sládek.

Ondřej Caletka z CESNETu na Twitteru zveřejnil vizualizaci, která by měla princip modulárního Turrisu ukazovat. Výkonný šéf CZ.NIC Ondřej Filip podle něj informaci o připravovaném hardwaru zveřejnil na zasedání Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) v Portoriku.

Vizualizace z tweetu pochází právě z Filipovy prezentace (PDF) na konferenci. Podle Caletky Filip na konferenci řekl, že CZ.NIC chce spustit kampaň na Indiegogo už v dubnu.

New secret modular @turris_cz project revealed by @ondrejfilip at #ICANN61. It should go to @Indiegogo in april. Looks good! pic.twitter.com/NRjwCR1hkz