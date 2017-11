 »  CZ.NIC testuje veřejný honeypot, který pomůže s detekováním malwaru

David Slížek

Pomoc se zkoumáním útoků a odhalováním chyb, které útočníci zneužívají. To si sdružení CZ.NIC slibuje od projektu Honeypot as a Service (HaaS), který začalo testovat v říjnu. Projekt má umožnit koncovým uživatelům přesměrovat útoky na jejich zařízení do centrálního honeypotu, ve kterém je pak experti mohou analyzovat a získané údaje použít ke zvýšení zabezpečení.

Jak to funguje? Případný dobrovolný zájemce se zaregistruje na webu projektu a do svého PC (nebo na linuxový server) si stáhne a nainstaluje proxy. Zdrojový kód aplikace (haas-mitmproxy) je dostupný na GitHubu. Po spuštění na počítači začne proxy přeposílat příchozí komunikaci z portu 22 na server HaaS, na kterém honeypot Cowrie simuluje zařízení a zaznamenává provedené příkazy.

„Projekt HaaS zahrnuje vytvoření sítě minimálně pěti set koncových uživatelů a techniky pro přesměrování těchto uživatelů na centrální honeypot. Cílem našeho výzkumu je pak zajistit, aby byl útočník co nejdéle přesvědčen, že útočí na skutečný cíl, tedy na počítač, server nebo router, nikoliv honeypot,“ popisuje Ladislav Lhotka z CZ.NIC.

Projekt momentálně běží v betatestu a jeho ostré spuštění by mělo přijít někdy v květnu příštího roku. Částkou 1,3 milionu na něj přispěla Technologická agentura ČR.