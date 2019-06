 »  CZ.NIC varuje před phishingovým e-mailem o bezpečnostním problému s doménou

David Slížek

„Vážený uživateli, velmi se vám omlouváme, ale došlo k bezepčnostním problémům a z tohoto důvodu je nutné, aby nám na adresu nicpodpora@secmail.com každý uživatel který má registrovaný email s doménou zaslal tyto údaje: uživatelské jméno, heslo…“

Tímto textem začíná podvodný e-mail, který se šíří do českých e-mailových schránek a snaží se uživatele přimět k odevzdání svých přihlašovacích údajů neznámého útočníkovi. Před phishingem varoval CZ.NIC-CSIRT.

„Uživatelé by na výzvy k zaslání hesla e-mailem neměli nikdy reagovat. Pokud již někdo v aktuálně probíhající phishingové kampani reagoval odesláním přihlašovacích údajů, měl by je co nejdříve změnit a zkontrolovat, zda již nedošlo k jejich zneužití,“ doporučuje CZ.NIC.

