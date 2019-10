 »  Czech POINT bude mít několik dní odstávku, nepůjdou žádné jeho služby

Jan Sedlák

Czech POINT čeká plánovaná odstávka, během které nepůjdou služby na pobočkách a skrze CzechPOINT@home. Výpisy nepůjdou vyřizovat ani přes Portál veřejné správy. Odstavení proběhne od 25. října od 20:00 hodin do 29. října 6:00 hodin.

„Od pátečního večera do úterního rána nebude možné využít žádné služby, které Czech POINT běžně nabízí, tedy např. výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku trestů či z katastru nemovitostí, zřízení nových datových schránek nebo služby autorizované konverze. Využít nebude možné ani úřednické prostředí CzechPOINT@office, např. pro zápisy do evidence obyvatel, evidence přestupků atd. Přihlásit se nepůjde ani do informačních systémů využívajících služeb JIP/KAAS,“ upozorňuje ministerstvo vnitra.

Odstávka je dle vnitra nutná kvůli obnově technologické infrastruktury a zvýšení bezpečnosti systému. Dojde k migraci dat na nové technické vybavení.