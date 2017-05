 »  CzechAccelerator jede dál. Blíží se další kolo soutěže o tříměsíční programy

Jan Beránek

Akcelerační program v cizině. To je ve zkratce CzechAccelerator. Úspěšné a vybrané startupy mohou v Singapuru, Silicon Valley nebo Londýně využívat pronajaté prostory a poradenské služby v tamních podnikatelských inkubátorech.

Krom pobytu zajišťuje CzechInvest i vstupy na networkingové akce, pomůže s překlady a s dalšími službami, které startupy potřebují. Poskytnuté služby agentura hradí z 50 až 100 procent a mají pomoci především k tomu, aby firmy rychleji navázaly obchodní kontakty.

CzechInvest počítá, že by mohl do ciziny poslat až šedesát firem s tím, že na to má připraveno přibližně sedmdesát milionů korun. První vlnu přihlášek otevírá agentura od 17. června.

Všichni přihlášení, ještě před případným pobytem v zahraničí, absolvují několikadenní bootcamp. V něm je čekají přednášky a workshopy zaměřené na prezentační dovednosti a business plán. Nejlepší z nich vybere hodnoticí komise pro pobyt v zahraničním inkubátoru.